HLADNI TALAS U SRBIJI - NAJPOZNATIJI METEOROLOG ZA PINK otkriva koliko će temperature ići u MINUS, kao i kada će potrajati "LEDENO DOBA" u Srbiji

Nedeljko Todorović, meteorolog, rekao je za TV PINK da je zapravo vreme koje nas je zadesilo, primereno januaru mesecu, pa tako, zapravo, ovaj pad temeprature i ne bi trebalo da bude veliko iznenađenje.

„U subotu i ponedeljak biće veoma hladno, biće veoma niske jutarnje temperature, od minus 10 do minus 5 u planinskim predelima i niže. Najhladnije jutro se očekuje u ponedeljak, kada će temperatura u nižim predelima ići i ispod minus deset, a u planinskim predelima i do minus 20“, rekao je Todorović.

Kako kaže, maksimalne dnevne temeprature u ovom periodu ostaće ispod nule.

„Još danas može negde biti plus 1. Nagoveštaj za promenu sledi za 19. januar, kada temperatura može preći nulu, da bi od 20. krenule na gore, pa bi tada išle i do plus 10, što će svakako dovesti i do otapanja snega“, rekao je Todorović.

Kada je „španska oluja“ u pitanju, kaže da je u samom Madridu palo oko 10 cm snega, dok je sneg u okolini Madrina i nije veliko čudo, ističe da je to ciklon lokalnog karaktera koji nema mnogo veze sa nama.

„Ovaj hladan vazduh dolazi sa severoistoka Evrope i neće dugo trajati“, rekao je