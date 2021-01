KAKO ĆEMO PUTOVATI U 2021?! Pandemija donosi nova pravila i nove cene, a umesto vize sada bi prvi uslov mogla da bude vakcina

Kada ćemo ponovo putovati bezbedno i kako će nam izgledati odmori u ovoj godini? Iako početak vakcinacije obećava i liči na "svetlo na kraju tunela", na ovo pitanje ni danas niko ne može sa sigurnošću da odgovori. Neizvesnost u pogledu putovanja se nastavlja, ali je istovremeno poznato nekoliko važnih činjenica.

Neke okolnosti možemo i pretpostaviti.

U najkraćem, međunarodna putovanja mogla bi da budu prilično depresivna, sa čitavim spiskom pravila o kojima smo do sada samo čitali; u mnoge zemlje neće biti moguće ući bez "kovid pasoša", neke će čak biti i zabranjene za turiste, maske ćemo i dalje nositi, a u nekim državama zbog kazni, plašićemo se i da ih skinemo. Izbegavaćemo i druženja na odmorima, ali i bazene u hotelima, nećemo moći ni da putujemo u baš sve zemlje jer će mnoge ostati zatvorene...

S druge strane, domaća putovanja bi dodatno procvetala, seoska domaćinstva zarađivala kao nikada do sada, a kanjon Uvca bi bio najčešća pozadina za selfi. Poslovnih putovanja i dalje neće biti, a onlajn sastanci ostaće ključni za donošenje odluka. Teško će biti održavani i sajmovi i velike konferencije i sve će to i dalje biti u onlajn svetu, na Zoom i raznim drugim aplikacijama.

Dobra vest za one koje budu leteli jeste da će to biti velikim udobnim avionima i da će aviokompanije, one male, zbog ograničenog prostora, jednostavno izbegavati. Loša je istovremeno, da bi letovi koji su još uvek jeftini, u sezoni mogli da budu skuplji.

No, krenimo redom.

Aleksandar Seničić, predsednik JUTE, ocenjuje da je jako teško predvideti kako ćemo putovati u 2021. godini, ali da se može pretpostaviti da neće biti povratka na staro.

"Putovanja u 2021. godini su najveća nepoznanica i najveća prepreka za planove, kako samih turističkih radnika, tako i putnika. Treba očekivati protokole za ulazak u određene zemlje, daleko veću bezbednost u objektima, kao i zahteve za potpuno drugačijim ponašanjem putnika", navodi Seničić.

Kuda na more?

Od pregovora na međudržavnom nivou i eventualnog dogovora Srbije sa jedne strane i zemalja poput Grčke, Crne Gore i Bugarske s druge, zavisiće da li ćemo, gde i kako ove godine moći na more.

Za ulazak u Crnu Goru više nije potreban PRC test. Za ulazak u Tursku i Egipat test je obavezan. Što se tiče ulazaka iz Srbije na Kipar, trenutno je potreban negativan PCR test sa rezultatom ne starijim od 72 sata. Kiparske vlasti, inače, redovno ažuriraju spisak zemalja koje su kategorizovane prema epidemiološkoj situaciji.

"Kiparski model je dobar, ali primenjiv samo za putovanja avionom. Mi u okruženju imamo još dva načina za odlazak turista - individualno, automobilom, i grupno, autobusom. To bi mogli biti slični uslovi, poput PCR testa, ili ako bude bolja situacija onda bez testa, ali sa uzorkovanjem na licu mesta. To je sve stvar dogovora i mi smo dali svoje predloge i inicijative", objašnjava Seničić.

Među omiljenim destinacijama srpskih turista trenutno je najproblematičnija Grčka. Razgovori na visokim nivoima između Srbije i Grčke traju veće neko vreme, a pre neki dan je dozvoljen slobodan ulazak vlasnika srpskih turističkih agencija u ovu mediteransku zemlju.

Cene karata koje su početkom pandemije najpre značajno pojeftinile, kasnije su se vratile na stari nivo, uz smanjene kapacitete aviona. Trenutno se iz Beograda za Tivat može leteti za stotinak evra, a dvadesetak evra više košta karta do Atine i Istanbula. Do Antalije se iz glavnog grada Srbije avionom može stići za nešto više od 200 evra.

Dobra vest za one koje budu leteli, je da će to biti velikim udobnim avionima i da će aviokompanije, one male, zbog ograničenog prostora, jednostavno izbegavati.

Putovanja po Srbiji

Hotelijeri ne očekuju da će cena smeštaja značajno da poskupi, baš kao ni boravak u privatnom smeštaju, ali ako pojedini hoteli odluče da je za boravak neophodan negativan test na koronu, to bi moglo da znači dodatnih 9.000 dinara po osobi, koliko od nove godine koštaju PCR testovi na zahtev. To i nije tako mala suma, jer bi četvoročlana porodica morala da plati dodatnih 36.000 dinara, ne računajući trošak vremena i čekanja u redovima za testiranje.

Ako trenutno želite da rezervišete letovanje u predsezoni na Zlatiboru, cene se kreću od najmanje 200 evra za 10 dana u privatnom smeštaju do 600 evra u hotelima sa četiri zvezdice. Na Kopaoniku su slične cene, pa se apartmani mogu iznajmiti za 250 do 300 evra, dok boravak u hotelima trenutno košta između 600 i 900 evra.

U Vrnjačkoj Banji tročlana porodica u maju može dobije smeštaj u apartmanu za deset dana za 200 do 350 evra.

Kovid pasoši

Informacije o tome da li je neko preležao koronu, da li je i kada radio PCR test i da li je primio vakcinu mogle bi uskoro da se nađu u takozvanim "kovid pasošima".Pojedine svetske avio-kompanije već su najavile uvođenje "kovid pasoša" kao uslov za let u budućnosti. Tako je australijski "Kvantas" naveo da će vakcinacija protiv kovida biti obavezna za sve njene međunarodne putnike, ali se razmatra uvođenje istog uslova i na domaćim letovima.

O načinu funkcionisanja "kovid pasoša" za sada postoji više opcija, a najrealnija je aplikacija koja bi bila povezana sa zdravstvenim sistemima i funkcionisala putem skeniranja koda koji bi sadržao podatke o putniku – rezultate testiranja ili potvrde o vakcinisanju, kao i planove za putovanje.

Ovde se postavlja još jedno pitanje – da li će zemlje uslovljavati ulazak na svoju teritoriju time da putnik bude vakcinisan tačno određenom vakcinom. Na primer, EU za sada priznaje vakcine dva proizvođača, Fajzera i Moderne, pa je upitno da li će građani Srbije koji se budu vakcinisali ruskom ili kineskom vakcinom moći da putuju u zemlje EU.