KOLIKO JE OPASAN NOVI SOJ KORONE? Doktor Kon razrešio dileme i saopštio dobre vesti

Epidemiolog dr Predrag Kon prokomentarisao je činjenicu da danas u Srbiju stiže i kineska vakcina Sinofarm.

- To je ogromno ohrabrenje, dakle u zemlji je vakcina, sada treba samo da prođe sve što je zakonom obavezno. To je spas u ovoj situaciji, u toj borbi koju mi već sada naziremo, ozbiljno vidimo da smo, ne mogu da kažem toliko blizu, ali da se nazire kraj, da ćemo sami već podizati taj kolektivni imunitet ako se dobro organizujemo. Jako mnogo zavisi od nas, u kombinaciji sa merama koje već sprovodimo, treba čovek malo da bude optimističan. Ima tu i negativnih stvari vezano sa pojavu tog novog soja, ima činjenica da počinje drugo polugođe, to su značajni epidemiološki događaji koji nisu pozitivni, ali svejedno, ukupno gledano mislim da je situacija mnogo bolja nego što je bila.

Kada je reč o novim sojevima virusa korona, dr Kon objašnjava da li nam preti nova opasnost.

- Pojavljivaće se novih sojeva, to je iz Brazila bilo, Japanci su isto rekli da ima, pa onda iz Južne Afrike. Međutim to su sojevi, to nije toliko velika izmena da se radi o novoj varijanti. Kada se pojavi nova varijanta, onda se može očekivati da sama vakcina možda neće delovati kao što bi delovala na neizmenjeno, a kada su sojevi, na sojeve različite vakcina deluje.

Na pitanje da li je sada reč o novim sojevima ili varijantama, epidemiolog kaže da se "to još uvek ne zna".

- Virusolozi sada imaju veliki posao da diferenciraju da li je nova varijanta, oni to rade, to sekvencioniranje virusa - poručio je.