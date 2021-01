Ministar odbrane Nebojša Stefanović: Zašto je važno da se vrati obavezno služenje vojnog roka

Ministar odbrane za Objektiv pričao je o vraćanju vojnog roka, pandemiji koronavirusa, povećanju plata vojnicima.

Nebojša Stefanović je pre nepuna tri meseca došao na čelo Ministarstva odbrane.

U intervju za Objektiv sumirao je dosadašnje utiske i najavio ključne ciljeve koje je sebi zacrtao u resoru odbrane.

,,Ukoliko želite da ostvarite rezultat u bilo kom resoru, ključni su oni potezi koje povučete odmah na početku. Morate već u prvim danima sagledati postojeće stanje i odrediti šta su vam strateški ciljevi. Jako je važno da ne izgubite nijedan jedini sekund na raznorazne tehničke i protokolarne stvari, već da se usredsredite na planiranje realizacije suštinskih ciljeva i odmah krenete u tu realizaciju. Samo tako možete obavljati poverenu dužnost efikasno, a u mom resoru i nastaviti dobar rad prethodnika.

Pandemija koronavirusa je svakako usporila tempo u vladi?

,,Borba protiv kovida praktično je ključna stvar koja je obeležila celu godinu za nama. Odgovor naše države, odnosno svih institucija, pokazao je da je Srbija danas stabilna i odgovorna zemlja, koja je adekvatno reagovala u suočavanju sa ovim izazovom. Ponosan sam na vojno zdravstvo, koje se snažno uključilo u borbu protiv kovida i dalo svoj maksimalni doprinos u njegovom suzbijanju. Naši lekari i medicinsko osoblje su na sebe preuzeli težak teret i lavovski su se borili i u lje našeg naroda. Ne treba ni da podsećam da su u vojnoj bolnici na Karaburmi lečeni pacijenti sa najtežim simptomima.

U ovoj godini se svakako očekuje lagano popuštanje pandemije, pa da se vratimo na pitanje šta su ključni ciljevi koje ste zacrtali sebi u ovom resoru?

,,Nastavak modernizacije i opremanja, kako bi vojska bila još efikasnija, snažnija i respektabilna, ne samo u našem regionu već i šire od toga. Čujem često kritike da nismo u ratu i slično, ali kapacitet i snaga vojske u odbrani zemlje su upravo ključni u odvraćanju svih onih koji bi i pomislili ne samo da napadnu našu zemlju već i da je ugroze na razne načine. Jaka vojska je garant stabilne zemlje.

Povećanje plata je najviše obradovalo pripadnike vojske i MO?

,,Svakako, jedan od ključnih ciljeva koje smo zacrtali za 2021. godinu jeste povećanje standarda vojnika. Najveća povećanja dobiće oni čije su plate i najmanje u ovom trenutku, dakle vojnici, nakon toga podoficiri i najmanja oficiri. Svi će dobiti povećanje, s tim da najveće ide za one koji danas imaju najmanje plate. Zahvalan sam predsedniku Vučiću što smo se izborili za to povećanje, posebno s obzirom na teške uslove u pandemiji kovida. Za nas je takođe veoma važan projekat izgradnje stanova koje pripadnici vojske mogu kupiti po cenama koje su znatno ispod tržišnih, koji je predsednik pokrenuo. To je značajan podsticaj i za naše pripadnike da ostaju u sistemu odbrane, ali i za mlade ljude da svoju karijeru započnu baš u ovom sistemu.

Vaša izjava da se razmatra vraćanje obaveznog služenja vojnog roka izazvala je buru rasprava u javnosti.

,,Da, a da još uvek nismo doneli bilo kakvo konačno rešenje. Ipak, drago mi je, jer to doživljavam kao jednu vrstu javne rasprave, jer su stavove već izneli najrazličitiji ljudi, struka, udruženja, pa i oni koji nemaju nikakve veze sa temom, ali su želeli da se oglase. Mi ćemo se, kada budemo donosili odluku, voditi isključivo time da li bi ona bila korisna za Srbiju, njene građane i vojsku.

Vi ste lično za. A najviše kritika stiglo je iz opozicije…

,,Ne moram posebno da objašnjavam koliki je značaj jake vojske za naše građane. Oni najveće poverenje imaju u vojsku, te smatram da sam narod najbolje zna zbog čega je to tako. Vojnici su uvek tu kada je teško, uvek su tu da pomognu svom narodu i uvek su tu uz svoj narod. Moj stav je da treba da se vrati redovno služenje vojnog roka. Pre svega, zbog jačanja rezervnog sastava, jer mi sada gubimo po dve generacije – generaciju onih koje ne upućujemo na služenje vojnog roka i generaciju koja zbog godina života više ne spada u aktivnu rezervu. Ukoliko ova ideja zaživi, svakako da time što ćete doći na služenje vojnog roka nećete automatski postati profesionalni vojnik. Mladi ljudi će kroz odsluženje vojnog roka svakako imati priliku da se upoznaju sa vojskom i prođu različite obuke. Recimo, obuka za vožnju vozila različitih kategorija će im biti od koristi u životu i van vojske. Da li će se po odsluženju vojnog roka odlučiti da započnu karijeru u našim redovima – mi bismo voleli, ali to je odluka koja je na njima. Međutim, naravno da neće kao regruti koji su došli upravljati složenim borbenim sistemima i obavljati odgovorne poslove koje sistem odbrane podrazumeva i koji pre svega zahtevaju dugotrajne obuke, kako to rade profesionalni vojnici… Najviše kritika se čulo zapravo iz redova bivše vlasti, koja je upravljala sistemom odbrane duži niz godina i u čije vreme smo imali ukupno dva aviona koja mogu da polete, i to ako jedan od njih nije na remontu, i koja je pustila da u periodu od 2000. do 2012. svim resursima koje imamo polako istekne rok trajanja, a da istovremeno ne nabavimo ništa respektabilno. Mnogi u regionu su trljali ruke zadovoljni koliko nam je vojska zaista bila slaba, a danas kukaju i besne što je jaka. Imaju pravo da kritikuju, ali mislim da rezultati rada i realnosti iz vremena njihove vlasti i ovog perioda dovoljno govore sami za sebe.

Tvrde i da su oni modernizovali vojsku, a vi sada hoćete nazadne ideje o vojnom roku.

,,Pripadnici vojske bi vam najbolje objasnili šta je ta njihova modernizacija značila, oni vole da kažu da je vojska u tom periodu uništena više nego i NATO projektilima. U velikom broju razvijenih zemalja se razmišlja o služenju vojnog roka, a u nekima ono postoji i danas, između ostalog i zbog snalaženja što većeg dela stanovništva u raznim vanrednim situacijama, počev od poplava, zemljotresa…

Šta vojsku očekuje u pogledu ulaganja u narednom periodu?

,,Između ostalog, i unapređenje uslova rada, kroz investiranje u modernizaciju smeštajnih i trening kapaciteta, kao i nastavak opremanja, iako je u prethodnom periodu u tom pogledu zaista mnogo urađeno. Zahvaljujući zalaganju predsednika Vučića, imali smo ogromne investicije, počev od toga da imamo novu eskadrilu MIG-29, nove MI-35, tenkove T-72 MS i oklopna izviđačka vozila BRDM-2MS, donaciju Ruske federacije, do sistema pancir. Naravno, nastavićemo da radimo na nabavci novih sistema u skladu sa potrebama Generalštaba i u skladu sa našim strateškim opredeljenjem sa oslanjanjem na domaću pamet. Radićemo na daljoj modernizaciji „orla”, razvoju „maljutke”, „mistrala”, MRAP i drugih sredstava. Osim naoružanja, naravno, investiraćemo i u opremu i u obuke, jer su ljudi naš prioritet.

Postoje li pritisci da se naruši vojna neutralnost Srbije?

,,Srbija je navikla da živi sa pritiscima i ne obazire se na njih. Kao mala zemlja koja nije u lakoj situaciji i koja mora da se bori za sebe svakog dana, mi razumemo tu vrstu pritisaka i naše je da im se odupiremo… Vrlo efikasno sarađujemo i sa Ruskom Federacijom, sa kojom imamo veliki broj aktivnosti tokom godine, sa Kinom, sa SAD, i sa NATO i sa ODKK. Trudimo se da uvek bude samo jedan cilj”, ispunjenje naših nacionalnih interesa, da naša zemlja uvek bude na prvom mestu. To je ono na čemu radi predsednik, na čemu radi vlada, a Ministarstvo odbrane vrlo efikasno prati te ciljeve.

Šta je najvažniji bezbednosni izazov u ovom trenutku?

,,Bezbednosna i politička situacija u našoj južnoj pokrajni. Kosovo i Metohija je naravno naše najvažnije nacionalno pitanje. Mi situaciju pratimo na dnevnom novou, da bi učinili sve da zaštitimo bezbednost srpskog naroda i našeg duhovnog nasleđa. Iako ne žele uvek da slušaju kako to iznova i iznova govorimo, naš posao je da konstantno ukazujemo svim međunarodnim partnerima na njihovu ugroženost i obavezu poštovanja međunarodnog prava. Naravno, svesni smo činjenice da je ovaj deo naše teritorije pod kontrolom prištinskih struktura, ali se borimo i da naš narod dobije podršku kada se bore sa poplavama i kada su im potrebne vakcine protiv kovida. Mi jesmo za dijalog pod okriljem EU, ali tu mnogo zavisi i od same EU, jer Srbija svakako nije otirač za noge, da nas s pregaze i svi ostvare svoje interese.

Koliko se danas razlikuje pozicija Srba na KiM u odnosu na period od pre deset godina pošto opozicija redovno kritikuje predsednika po tom pitanju?

,Politika predsednika Vučića je u prethodnim godinama bila odgovorna i državnička. A najbolji sudija za to je svakako naš narod na KiM, koji mu daje ubedljivu podršku. Ni Briselski ni Vašingtonski sporazumi nisu naneli štetu Srbiji, naprotiv, ojačali su poziciju Srba na Kosovu i Metohiji, koji su nažalost odlukama prethodne vlasti bili dovedeni u bezizlazan položaj. Baš u vreme vlasti ovih kritičara, kosovski Albanci su proglasili jednostranu nezavisnost 2008. godine, a oni su potom doneli ceo niz odluka kojima su svojski doprineli smanjivanju suvereniteta Srbije na KiM. O njihovom licemerju govore i informacije da se do 2008. Srbija spremala za ulazak u NATO, a da su oni od SAD jedino tražili da im ne priznaju takozvano Kosovo dok im ne prođe izborna kampanja. Takvi ljudi danas kritikuju Vučića, koji se bori svim snagama da ispravi katastrofalne posledice njihovih odluka i zaštiti Srbe na KiM.

Promena vlasti u SAD, kao i način na koji je izvedena centralna vlast, tema su svetskih medija. Hoće li smena vlasti u Americi uticati na Srbiju i na koji način?

,,Naš cilj je da budemo u što boljim odnosima sa SAD, kao jednom od namoćnijih država sveta, baš kao i sa Kinom, sa Nemačkom, sa Rusijom, kao i sa EU, koja je naš strateški cilj. Moj cilj u resoru odbrane je da imamo što bolju saradnju sa ministarstvima odbrane svih tih zemalja. Svako ko misli da je ako vikne neku parolu na televiziji veći patriota, u potpunoj je zabludi. Najveći patriotizam je kada obezbedite nešto za Srbiju, i da naša vojska jača, da se u našoj zemlji otvaraju nova radna mesta, da ekonomija snaži i da ostvarujemo i da štitimo svoje nacionalne interese. To je baš ono što predsednik Vučić radi. Međunarodni ugled Srbije koji je podigao, omogućio nam je upravo i da u našu zemlju dolaze investitori, da vojska može da nabavlja opremu i sa Istoka i sa Zapada, ali i da možemo danas da biramo koju ćemo vakcinu da primimo, da te vakcine dobijemo pre drugih i još mnogo toga. Njegova politika, za koju su mnogi govorili, a tu sam rečenicu čuo više puta, „neće to moći doveka”, dokazala se kao politika koja je najbolja za Srbiju. Srbija na prvom mestu, a sa svima ostalima saradnja.