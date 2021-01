VREMENSKI ROLERKOSTER U SRBIJI! Nakon ledenog vikenda, neverovatan vremenski preokret - EVO ŠTA DA OČEKUJETE!

Kako prognozira Republički hidrometeorološki zavod do ponedeljka će se zadržati umereno do potpuno oblačno i hladno, u nedelju sa snegom, a početkom sledeće sedmice uglavnom suvo. Ujutro umeren i jak mraz, a dnevna temperatura ispod nule

Od utorka suvo, uz porast temperature.

Meteorolog Đorđe Đurić objašnjava da li hladni talas koji je stigao u Srbiju ima veze sa olujom Filomena koja je pogodila Španiju i prognozira kada nas očekuje prava promena vremena.

- Do Srbije i regiona stigao hladni talas, koji nema veze sa sistemom "Filomenom", koji je prethodnog vikenda doneo ledeni talas i snežnu oluju Španiji. Do kada nas očekuje veoma hladno vreme i kada nam stiže otopljenje sa temperaturama ponedge i do 15°C?

- Ovog vikenda preko juga Grčke i Egejskog mora premešta se ka Turskoj ciklon, koji ovim predelima donosi obilnu kišu, a planinama obilni sneg. Usled jakog zahlađenja, sneg se očekuje i na severu Grčke i na širem području Soluna, ali i širom Turske, pri čemu bi u planinskim predelima Turske pale i velike količine snega. Inače, samo samo nekoliko dana ranije, temperature na jugu Grčke prelazile su i letnjih 27°C, dok se narednih dana širom Grčke i Turske očekuje i mraz, a na severu Grčke temperature i ispod -10°C, što je uobičajena pojava zimi u kontinentalnim predelima severe Grčke, gde su rekordni minimumi u prošlosti i do -30°C ( grad Florina). Napomenuti ciklon će se nakon Turske premeštati istočnom obalom Crnog mora ka oblasti Kavkaza i juga Rusije i tim predelima doneti veoma obilne padavine. Severnu obalu Turske, tj. crnomorsku obalu Turske pogodiće dodatne snežne padavine i to zbog morskog efekta snega. Kada ciklon bude prešao preko ovih predela, u svom zadnjem delu usloviće snažna i ledena severna strujanja iz Rusije i Ukrajine preko znatno toplije površine Crnog mora, pa će ta ledena vazdušna masa postati bogata vodenom parom, pa se očekuju obilne količine snega i to kako na obali, tako naročito i na padinama planina okrenutim ka moru (efekat orografije). Ovo je potpuno priroda pojava i bar jednom do nekoliko puta u toku zime pogodi ovu područje, a isto tako može da se desi i iznad Jadranskog mora, pa da obilni sneg zbog efekta bure padne na italijanskoj strani Jadrana i Apenina, dok crnogorska i hrvatska obala ostanu suva, uz vedro i ledeno vreme i olujnu buru - napisao je meteorolog Đurić na svom Fejsbuk nalogu.

ZA VIKEND U SRBIJI "LEDENI DANI"

- Inače, ovaj ciklon povukao je u svom zadnjem delu veoma hladnu vazdušnu masu sa istoka i severoistoka Evrope, koja je dospela do Srbije i našeg područja, pa nas u nastavku vikenda i u ponedeljak očekuju ledeni dani, uz maksimalnu temperaturu od -4 do 0°C. Inače, ledeni dan je termin u meteorologiji i klimatologiji koji definiše dan u kome je maksimalna temperatura ispod 0°C i taj termin ne treba mešati sa ekstremno niskim temperaturama ili nekakvim ledenim scenarijom. Minimalna jutarnja temperatura do utorka biće i do -10°C, lokalno i niže, a na višim planinama i ispod -15°C. U nedelju se u većem delu Srbije očekuje i sneg, uz manje formiranje ili manje povećanje snežnog pokrivača. Ipak, obilne snežne padavine se ne očekuju i to zahvaljujući što je centar ciklona dovoljno udaljen od našeg područja, pa će obilni sneg zavejati delove Grčke, a naročito mnoge predele Turske, izuzev mediteransku obalu, gde će biti kišovito i toplije.

- Ovaj ciklon nema veze sa ciklonom, koji je prethodnog vikenda doneo oluju ''Filomenu'' Španiji, kada su širom kopnenog dela Španije i u Madridu pale najveće količine snega u prethodnih 50 godina, tako da ni ova hladnoća nema veze sa ''Filomenom''. Dakle, taj sistem iščezao je još prethodnog vikenda i delovao na vreme u Španiji i zapadnom Mediteranu tokom prethodnog petka i vikenda. U Španiji je sada već danima sunčano, a snežni pokrivač se naglo topi.

- Već u utorak u Srbiji se tokom dana očekuje priliv nešto toplije vazdušne mase, tako da ćemo nakon jutarnjeg ''minusa'', tokom dana preći u ''plus''.

ŠTA NAS ČEKA OD SREDE?

- Od srede OSETNO toplije, pa će maksimalna temperatura u drugoj polovini sledeće sedmice biti i preko 10°C, a ponedge i do čak 15°C. U sredu i četvrtak biće suvo i uglavnom sunčano, a u petak i za vikend kišovito i vetrovito, ali i dalje relativno toplo za januar, uz umeren do jak jugoistočni vetar i ''toplu'' varijantu košave. Za ovakvo vreme biće odgovran snažan i prostran ciklon iznad severozapada Evrope, a ujedno i sekundarni ciklon iznad severnog Jadeana i Italije. Upravo će snažno južno strujanje usloviti priliv veoma tople vazdušne mase sa juga i sa Mediterana, a veoma izražen gradijent pritiska usloviće vetrovito vreme.