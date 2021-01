BRANISLAV LEČIĆ ŠOKIRAN PRIČOM KOLEGINICE MILENE RADULOVIĆ! Ispisao sam decu iz ALEKSIĆEVE ŠKOLE GLUME - bili su tamo godinu dana

Milena Radulović optužila je scenaristu, režisera i učitelja glumce Miroslava Miku Aleksića za zlostavljanje, a ovim optužbama pridržilo se još nekoliko devojaka koje su želele da ostanu anonimne.

Ovim povodm oglasio se i glumac Branislav Lečić se na svom Instagram profilu pa poručio:

-Potpuno me šokorala priča moje mlade koleginice Milene Radulović, čije roditelje jako dobro znam. Moj sin Ivan i ćerka Ana bili godinu dana u školi Mike Aleksića, dok su bili mali. Samoinicijativno su odustali jer su mi rekli da se mnogo dere na njih! I Miku znam sa fakulteta. Ostao sam bez reči. Svako nasilje osuđujem i prezirem, a naročito prema ženama, o deci i da ne govorim. To ostavlja trajne posledice na život žrtve nasilja i drasticno menja pogled na svet! Silovanje je poniženje tela, duha, ličnosti i slobodne volje svakog od nas! - pisalo je u njegovoj objavi.

Podestimo, Milena Radulović je u potresnom intervjuu istakla da je imala 17 godina kada je doživela zlostavljanje.

- Šest godina sam bila u školi Mike Aleksića kada me je silovao. Imala sam 17 godina. To se nije dogodilo jednom. Ponavljalo se - rekla je Milena Radulović pa dodala:

- Grupa je imala dobre strane. Čitali smo jednu knjigu nedeljno, išli u pozorište, gledali filmove, bili smo kulturna, dobra deca. U grupi se propagirala religija, časovi su počinjali molitvom „Oče naš”, devojčice su dolazile u suknjama, dečaci u cipelama, kosa i nokti su morali biti uredni. Ali uvek je bilo strogo, surovo. On je bio veoma strog, a svi su govorili: „Pa, dobro, on jeste surov, ali takav je Mika, on ima svoje metode”. Postojala su jasna pravila - kaže Milena Radulović za Blic.