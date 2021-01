Danas u Srbiji ujutru mraz, tokom dana oblaci i sunce - OD SREDE PROMENA TEMPERATURE, EVO KAKVO NAS VREME OČEKUJE!

Jutro u Srbiji sa umerenim, ponegde i jakim mrazem i maglom, a tokom dana u većini mesta biće umereno oblačno sa periodima sunčanog vremena.

Samo na severu zemlje ujutro i pre podne, uz više oblačnosti, provejavaće slab sneg. Vetar slab i umeren, jugozapadni i južni.

Jutarnja temperatura u većini mesta od -8 do -3 C, na jugu i istoku oko -12 C, a najviša dnevna od 0 do 5 C, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

U Beogradu ujutru slab, na širem području grada i umeren mraz. Tokom većeg dela dana umereno oblačno sa periodima sunčanog vremena, samo ujutro i pre podne uz više oblačnosti moguće je provejavanje slabog snega.

Vetar slab i umeren, jugozapadni i južni. Jutarnja temperatura od -6 do -3 C, najviša dnevna oko 3 C.

Izgledi vremena za sedam dana - do 26. januara:

Osetno toplije, promenljivo oblačno sa sunčanim periodima, u sredu skretanje vetra na jugoistočni pravac, od četvrtka u pojačanju. Do kraja nedelje u planinskim predelima i košavskom području duvace umeren i jak, povremeno i olujni južni i jugoistočni vetar. U petak na severu i zapadu, a za vikend i u ostalim predelima jače naoblačenje sa kišom. Početkom naredne sedmice uz osetan pad temperature počeće da pada sneg i u višim i u nižim predelima.