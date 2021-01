POMOĆ GRAĐANIMA OD PREKO 65 GODINA! GO Grocka organizovala kol centar za pomoć starijima oko prijave za vakcinaciju, ali i prevoza - OVO SU BROJEVI!

Gradska opština Grocka organizovala je kol centar putem kojeg će svim starijim sugrađanima preko 65 godina biti ponuđena pomoć oko prijave za vakcinaciju, ali i prevoza, ukoliko su se već prijavili za vakcinaciju, a potrebna im je takva pomoć, piše na Instagram profilu ove opštine.

Kako navode iz ove opštine, njihov cilj je da pomognu svojim građanima. Operateri u kol centru ne pružaju medicinske informacije, ne utiču na to da li će se građani vakcinisati ili ne, to je lična odluka građanina, ali je njihov posao da onima koji žele da se vakcinišu, ukoliko imaju potrebe za bilo kakvom asistencijom, to i omoguće.

-Ukoliko su se građani već prijavili za vakcinaciju a potreban im je prevoz opština je i to omogućila. Svaka vrsta podrške oko imunizacije biće dostupna preko kol centra - navode iz ove opštine.

Kol centar radi svakog dana od 08-16 časova.

011/7859040

011/7859041

011/7589042

011/7859043

011/7859044

011/7859045

011/7859046

GO Grocka u saradnji sa Ministarstvom zdravlja i gradom Beogradom opredelila je dva punkta za imunizaciju stanovništva na teriritoriji opštine Grocka. Punktovi će biti postavljeni u Ambulanti Begaljica i Zdravstvenoj stanici Kaluđerica.