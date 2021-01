POČELA MASOVNA VAKCINACIJA U SRBIJI! Otvoren punkt na Beogradskom sajmu! Stefanović: Ovo je prvi korak ka vraćanju normalnom životu

Na Beogradskom sajmu danas je počela masovna imunizacija u Srbiji vakcinacijom pripadnika Vojske Srbije i Ministarstva odbrane. Vakcinu je primio i resorni ministar Nebojša Stefanović.

Stefanović je za Pink istakao da je sve odlično organizovano.

- Moram da se zahvalim medicinskim radnicima za više od godinu dana neprestane borbe sa korona virusom. Ovo je prvi korak ka vraćanju normalnom životu - rekao je Stefanović.

On je rekao da je zahvalan našoj zemlji i predsedniku i Vladi Srbije i svim onim ljudima koji se borili da Srbija danas bude jedna od onih država u Evropi koja je dobila veliki brojh vakcina, koja nije čela da to uradi bilo ko drugi za nas, već je to uradila sopstvenim sredstvima i može da ponudi stanovništvu podršku i pomoć.

- Gotovo 700 pripadnika Vojske Srbije i ljudi iz Ministarstva odbrane u prvom danu će danas primiti vakcinu. U narednim danima ćemo organizovati vakcinaciju na svim punktovima širom zemlje. Vojnici su uvek bili uz svoj narod i delili sudbinu naroda - istakao je Stefanović.

Biće prvi i u ovoj borbi za normalizacviju života u Srbiji. To je odgovornost i prema našim porodicama i prema zemlji, i prema lekarima kojima moramo da pomognemo jer imunizacijom štitimo svoje zdravlje i pomažemo da se neko drugi ne razboli. Time pomažemo i našu ekonomiju.

Kako je dodao, ovo prvi korak ka tome da ponovo možemo normalno da se družimo, idemo u bioskope, na rođendane.

- Zaintersovanost je velika. Radimo na prikupljanju podastaka. Očekujem da će u prvom talasu interesovanje iskazati 10.000 naših pripadnika. Trudićemo se da svaki pripadnik i vojske i Ministarstva bude vakcinisan - rekao je Stefanović jer je to dobro i za sistem odbrane.

Prema njegovim rečima, poziv za vakcinaciju upućen je i vojnim penzionerima, kao i članovima njihovih porodica.

Stefanović je primio kinesku vakcinu.

- Sve što prime naši vojnici, primiću i ja. Imam puno poverenje u svaku vakcinu - naveo je ministar odbrane.