Direktor Bezbednosno-informativne agencije (BIA) Bratislav Gašić vakcinisao se danas protiv virusa korona, kao i pripadnici Agencije.

Gašić i pripadnici BIA su na Beogradskom sajmu primili vakcinu kineskog proizvođača Sinofarm. Inače, on je primio vakcinu kineskog proizvođača Sinofarm.

- Imam puno poverenje u Sinofarm. Zdravlje ljudi je jedan od najbitnijih segmenata i zato BIA pomaže prededniku u svakom smislu. Mi jesmo lideri i po broju vakcinisanih i testiranih - naglasio je Gašić. Dodao je da je ličnim primerom želeo da im pokaže da ima apsolutno poverenje u vakcinu Sinofarm.

''Sutra nastavljamo vakcinaciju, samo masovnom imunizacijom stanovništva možemo da se brzo vratimo normalnom životu i redovnim životnim aktivnostima'', rekao je Gašić novinarima nakon što je primio vakcinu. Istakao je da je danas važan dan za Srbiju i dodao da je ponosan na državno rukovodstvo koje je među prvima u Evropi obebzedilo značajnu količinu vakcina.

- 176 pripadnika BIA je trenutno u redu da primi vakcinu, a biće ih još tokom dana. Sutra nastavljamo - dodao je Gašić.

U Beogradu je danas počela masovna vakcinacija protiv korona virusa na ukupno 18 punktova, a jedan od njih je na Beogradskom sajmu, gde se na dnevnom nivou može vakcinisati više od 1.200 građana. Osim na tom punktu, vakcinacija se vrši u svih 17 domova zdravlja.

Do sada su i brojni drugi državni funkcioneri, ministri i članovi Kriznog štaba primili vakcine protiv koronavirsa, a predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će to učiniti za vikend.Kako je predsednik najavio na sastanku u Palati Srbija, on će takođe primiti vakcinu kineskog proizvođača.