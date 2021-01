Ekipa TV Pink prisustvovala je na Kardiovaskularnom institutu ''Dedinje'' operatvnom zahvatu koji se izvodi prvi put u Srbiji i regionu, a detaljnije o ovoj operaciji gledajte u Nacionalnom dnevniku od 18.30 sati.

U skladu sa ambicioznom vitijom Instituta ''Dedinje'' danas prvi put u Srbiji a i u regionu primenjena je nova, savremena procedura u okviru koje je implementiran regulator atrijalnog protoka.

Ovaj implant, kako su objasnili lekari, doprineće boljem kvalitetu života pacijenta sa urođenom plućnom hipertenzijom i pritiskom nastalim kao posledica srčane slabosti.

Uvođenjem ove procedure, omogućiće se normalna regulacija, odnosno, sprečiće seugrožavajući pad krvnog pritiska, tako što će vešte ruke lekara napravitiveštački otvor između desne i leve pretkomore i na to mesto, pomoću kateterapostaviti uređaj koji reguliše arterijski protok krvi. To je jedna vrsta mrežiceodnosno ''kišobrančića'', kako to lekari vole da kažu, koji sam reguliše protokkrvi iz leve u desnu pretkomoru.

Implantacija AFR izvodi se minimalno invazivnom metodom, pa je primenjiva kod teških pacijenata koji nemaju drugih alternativa za lečenje. Aparat je napravljen odnitinola, materijala koji je u širokoj primeni u proizvodnji sršanih implanta.

Sa Republičkim fondom zdravstvenog osiguranja dogovoreno je da se u ovoj godiniugradi 10 ovih uređaja predviđenih za najteže pacijente, te da se ova procedurauvrsti u redovan program Instituta ''Dedinje''.