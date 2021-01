KADA ĆEMO VIDETI PRVE EFEKTE VAKCINACIJE? Pad broja zaraženih zavisiće od 3 KLJUČNA FAKTORA, a evo da li će cepivo SPREČITI ČETVRTI TALAS

"Masovna vakcinacija je počela, ona se odvija svojim tokom, ali u martu će sve biti mnogo jasnije, pa ćemo i prognoze i dalje poteze prvlačiti nakon toga", kaže dr Tiodorović.

"Masovna vakcinacija u Srbiji je počela i to je dobro, a moram da kažem da ima čak interesovanja ljudi sa strane da se vakcinišu kod nas, što dovoljno govori o tome da smo uradili dobar potez sa nabavkom vakicna", kaže prof. dr Branislav Tiodorović, epidemiolog i član Kriznog štaba.

On smatra da ćemo negde do polovine februara imati "jednu jasniju sliku" na osnovu broja vakcinisanih i onih koji su već preležali koronu i da ćemo već do kraja narednog meseca znati kako stojimo sa kolektivnim imunitetom.

Kako profesor dalje objašnjava, nije još trenutak za popuštanje mera, da i dalje moramo biti oprezni, da je veliki broj ljudi išao na zimovanje, da je ujedno počela škola, ali i veća cirkulacija ljudi, što opet povećava rizik od zaražavanje.

- Mi smo trenutno u tom nekom blagom padu, ali dok ne budemo imali dovocifren broj novozaraženih, i dok ne budemo imali sporadičnu smrtnost, ne možemo govoriti o nekom opuštanju i smirivanju. Masovna vakcinacija je počela, ona se odvija svojim tokom, ali u martu će sve biti mnogo jasnije, pa ćemo i prognoze i dalje poteze prvlačiti nakon toga. Ako sve bude išlo ovim tempom, verujem da će sve biti kako treba, ono što bi moglo da nas poremeti, možda je taj, ne bih rekao novi viurs, ali ta mala mutacija, koja na sreću nije pokazala neke ozbiljne promene, već se možda radi samo o bržem širenju virusa - kaže profesor Tiodorović.

Za pet do sedam dana jasnija slika

Prema trenutnim pokazateljima Srbija se nalazi u blagom padu kada je u pitanju broj novozaraženih virusom kovid-19, a da li će tako ostati videćemo za pet do sedam dana, zbog minulih praznika ali i povratka sa zimovanja, objašnjavaju stručnjaci.

Ono što sve zanima šta će biti dalje, a odgovor nam sledi u narednim danima, kada nas čekaju „rezulatati“ našeg ponašanja, ali i nakon slave Sveti Jovan koja predstoji. Ono što domaća stručna javnost apeluje je da se do daljnjeg treba pridržavati mera i izbegavati svaki vid okupljanja na kojima bi moglo doći do zaražavanja.

- Nema opuštanja, mi maske moramo da nosimo i dalje, i dok traje vakcinacija, zato što ima onih koji neće moći da se vakcinišu iz određenih razloga. Moramo se suzdržati od svake vrste okupljanja, a što se imuniteta tiče, za to je potrebno vreme. Ako bismo računali, uzmimo u obzir dve doze, kod kineske je najkraće, posle dve nedelje može da se da druga doza, i ona ima najkraći period u davanju doza. Dalje, uzmimo porsečno da bude 28 dana za Sputnjik V 28 dana, 21 dan za Fajzer, dakle potrebno je nekih 25 dana, pa još barem sedam do 10 dana. Dakle, sve je to proces koji zahteva određeni period za sticanje antitela. Tako da nema opuštanja, budimo disciplinovani, što se vakcina tiče, one su dobre, primite onu koja vam je dostupna - ističe profesor Tiodorović.

Da li će biti četvrtog talasa?

Kada je četvrti talas u pitanju, naši stručnjaci imaju različita mišljenja, ali ono što je sigurno je da se mi sada nalazimo u trećem.

- Ako se desi to će pre biti takozvana "grba" ovog talasa. Ne očekujemo da će to biti dramatično. Međutim, ako se dešava u Evropi i svetu, i ako se toliko širi taj novi soj, ne možemo reći da nije moguće da se i kod nas pojavi. Zbog toga moramo da budemo u pripravnosti - rekao je epidemiolog Predrag Kon.

Epidemiolog je takođe istakao da nije isključeno da novi soj virusa korona koji se pojavio na Zapadu dođe i kod nas, zato će zaštita od novog soja zavisiti od naše brzine sprovođenja vakcinacije.

Da li će nam novi mutant pokvariti planove?

Vakcinacija u Srbiji se odija svakodnevno prema predviđenom planu, u prvom prioritetu su zdravstveni radnici, korisnici i zaposleni u gerontološkim centrima, a u toku ove nedelje na listi priortieta našli su se policija, prosvetni radnici, novinari.

Na pitanje kada ćemo imati razultate vakcinacije to zavisi od obima vakcinacije, a to se prema rečima pojedinih domaćih stručnjaka očekuje na proleće i početkom prvih letnjih meseci, s obzirom da ne može u jednom trenutku veliki broj ljudi da bude vakcinisan.

- Mi se nalazimo u nekoj silaznoj putanji kada je reč o brojkama novozaraženih, to je sve niže i niže. Međutim, ako se pojave sojevi sa Zapada, teško je verovati da će drugačije biti nego kod njih. Zato će zaštita od novog soja zavisiti od brzine imunizacije - rekao je dr Predrag Kon.

Epidemiolog je istakao da trenutne mere moraju ostati na snazi, jer bi, svako popuštanje mera značilo nagli skok broja zaraženih. Kako je pojasnio, maske ćemo, skinuti kada se podigne kolektivni imunitet i smanji broj novozaraženih na dvocifreni broj.