Srpski doktor Maserati otkriva koja je VAKCINA NAJBOLJA: Ovo je PRAVILO kojim treba da se vode građani prilikom izbora cepiva

Glavni predavač na Katedri za higijenu beogradskog Medicinskog fakulteta dr Goran Belojević navodi da je kinesko cepivo za sada najbolje, jer je jedno od najskupljih na tržištu.

Kako navodi, svima onima koji planiraju da prime vakcinu protiv kovida-19, savetuje da se vode istom logikom kao i kada kupuju voće na pijaci.

– Svima preporučujem kinesku vakcinu, jer je najskuplja. Mene žena kad pošalje na pijacu da kupim nešto, recimo jabuke, ja direktno idem na najskuplje. To nije slučajno! Kineska je skupa zato što je tradicionalna. To je umrtvljen virus koji se ceo ubacuje, i to je dobro. Ona nije toliko efikasna, jer se koriste nove tehnologije koje čak ni meni nisu jasne.

Vakcinacija u Srbiji je počela, a da li majke koje doje mogu da prime cepiva protiv kovida-19?

– Dojenje i vakcina nisu ispitani. Šta god vam kažem, pričaću napamet. Može biti rešenje da ako majka primi vakcinu, jendostavno prestane da doji. Iako pričaju da je bezbedno, ne bih ja tu reskirao. Dete može i da se ne doji, pošto je epidemija i vakcinisanje u toku, ali naravno da je bolje da se doji. Majčino mleko ima antitela. Generalno, dete je zaštićeno. Mog tatu je njegova majka dojila do treće godine i on je živeo 97 godina. Šta drugo da vam pričam. Ništa ne smeta detetu da se doji, ali u ovakoj situaciji, treba se opredeliti, ili vakcina ili dojenje.

Pojedini naučnici veruju da vitamin D može da pomogne osobama koje su obolele od kovida-19. Koji je vaš stav o tome?

– Mineralno-vitaminski suplementi se ne preporučuju zdravim osobama. Od njih nemaju nikakve koristi. Oni su namenjeni samo anoreksičnima, koji imaju 45 kila s krevetom. Kao i onima koji su zračeni, na hemioterapiji i koji su generalno lošeg zdravstvenog stanja, znači Srbima koji su kilavi, drugima ne. Ako dobro hranite decu, ne moraju ni ona da uzimaju vitamin D. Njima se preporučuje preventivno, ali u zdravoj i raznovrsnoj ishrani, nema potrebe. Ako mrljaju po tanjiru, onda u redu. Vitamin D nikakve veze s koronom nema, jednostavno ne deluje. Vitamina D ima u onim namirnicama koje su bogate mastima. To su žumance, riba, mleko.

Šta savetujete građanima, kako da se zaštite od korone?

– Ako se raznovrsno hranite i ako se sunčate bar 15 minuta, nema razloga za brigu. Čim grane sunce, treba izaći napolje. Samo lice da osunčate. Nikakav vitamin D u tabletama vam ne treba, nikakvi suplementi. Čak ni u zimskom periodu. Zna se kako se unosi D vitamin – u žumancetu, ribom. Uošte zdravom ishranom.

Šta mislite o veganskoj ishrani u doba korone?

– Vegani znaju mnogo o ishrani. Mnogo više nego drugi ljudi koji uopšte ne razmišljaju o ishrani. Kada jedu raznovrsno, oni će uneti sve što im treba. Pošto oni ne jedu raznovrsno, odnosno potpuno izbacuju namirnice životinjskog porekla, moraju znati šta treba sve da unose kako bi nadoknadili propušteno. To je moguće, ali je komplikovano.

Kako to da podržavate vakcinaciju, ali ne želite da se pelcujete?

– Koristim prirodnu odbranu i nisam oboleo ni umro. Isto važi i za ljude kojima sam to preporučio. Nisam protiv vakcina, ali praktikujem ono što mislim da je bolje. Neću se vakcinisati, jer ne mogu da obolim. Više puta sam javno rekao, ako obolim, ja ću da zaćutim. Izgradio sam opšti imunitet i zato sam zaštićen od svih mogućih novih sojeva. Probiotici dižu imunitet na deseti stepen. Mene virusi napadaju, ali ja ih smrvim.

Šta mislite, koja zemlja će prva proglasiti kraj koronavirusa?

– Izrael je zanimljiv, on će prvi vakcinisati sve. To će biti u martu. Sad su sve oči uprte u Izrael i u njemu mora biti eliminisana korona. Ako ne bude, nešto ne štima, zato što će oni svi biti vakcinisani. Moj stav je da će korona proći i s vakcinisanjem i bez vakcina do kraja godine. Nisam toliki optimista da ćemo baš moći na letovanja, predvideo sam da neće biti ni Olimpijade, ni mora u prošloj godini. Ali svakako ćemo ovu Novu godinu slaviti. To je sigurno.