SPREMITE SE ZA NOVI VREMENSKI PREOKRET! Temperatura pada na nulu, a biće i SNEGA! DRASTIČNA PROMENA donosi i zdravstvene tegobe

Do nedelje toplo, sa temperaturama znatno iznad proseka za ovaj period godine, uz pojačanje južnog i jugoistočnog vetra u košavskom području, i uz dalje topljenje snega u svim predelima nižim od 1.500 metara.

Početkom sledeće sedmice osetno hladnije, u brdsko-planinskim predelima sa snegom, u nižim predelima s kišom i snegom, a u ponedeljak i jakim, kratkotrajno i olujnim severozapadnim vetrom.

Topli vetar i +17

U Beogradu bi u petak i subotu živa u termometru trebalo da dođe do 17. podeoka, dok će u nekim delovima Srbije početkom naredne nedelje biti oko nule, i to uz sneg, čak i u nižim krajevima.

- U petak nas očekuje suvo vreme sa sunčanim intervalima, u Podrinju i Valjevu biće najtoplje jer će tamo duvati južni vetar koji dolazi sa Mediterana i imaće fenski efekat. S druge strane, u Timočkoj i Neg otinskoj krajini će temperatura biti oko pet stepeni - kaže meteorolog Đorđe Đurić.

Sneg će se zadržati samo na najvišim planinama.

- Od nedelje pad temperature, ali ne drastično. Mestimično je moguća kiša, na planinama sneg. Sledeće nedelje nas očekuje dalji pad temperature i tada je moguće mestimično kiša koja će se pretvoriti u sneg. Ipak, temperature neće biti niske kao što su bile već će se vratiti na ono kakve bi trebalo da budu u skladu sa kalendarom.

Sneg i u gradovima

Sa ovim se slaže i profesor geografije i veliki zaljubljenik u meteorologiju Marko Čubrilo.

- Do nedelje relativno toplo, zatim zahlađenje, dok bi početkom naredne nedelje uz jače zahlađenje prolaznog, ali dosta obilnog snega, moglo ponegde biti i u nižim predelima. Koliko bi tačno snega palo, a još bitnije koliko bi se snega u nizijama zadržalo na tlu, još je jako upitno jer će ovaj sneg za razliku od prošlog dolaziti na temperature koje će biti oko +1 te će se samim tim teže akumulirati. Dalji razvoj sinoptika sugeriše oko 28. januara manje otoljenje uz kišu u nižim predelima, dok oko 30. januara može uslediti još jedno, prolazno zahlađenje - objašnjava Čubrilo, čije prognoze na društvenim mrežama prati desetine hiljada ljudi u celom regionu.

Upozorenje lekara

Ovakve velike temperaturne oscilacije nikako ne prijaju ljudima, ni onim potpuno zdravim, a kamoli hroničnim bolesnicima.

- Velike razlike u atmosferskim pritiscima izazivaju tegobe i kod zdravih i kod bolesnih ljudi. Prilikom drastičnog pada temperature može da dođe do velikog skoka krvnog pritiska. Takvo vreme pogoduje i virusima, koji mogu da napadnu i bolesne i zdrave, a ako se neprilagođeno obučemo može da dođe i do prehlade - upozoravaju lekari.

Ko je u opasnosti

Kako je u više navrata ispričala dr Nada Macura, posebno bi trebalo da se paze astmatičari i srčani bolesnici, njima najviše smetaju nagla zahlađenja i otopljenja.

- Promene vremena utiču na naš organizam i naše zdravlje, posebno kod hroničnih bolesnika, astmatičara, srčanih bolesnika, dijabetičara. Zbog hladnog vremena, ako bude snega i kiše, prvi astmatičari osete bolove, iako njima generalno više odgovara hladnije vreme. Nagli preokret temperature takođe smeta hroničnim bolesnicima, posebno srčanim.

Na drugoj strani, kod zdravih osoba može doći do pojave nervoze, razdražljivosti, reumatičnih bolova, oscilacija pritiska od niskog ka visokom i obrnuto.

SIMPTOMI

* razdražljivost

* nervoza

* nesanica

* reumatični bolovi

* oscilacija pritiska

* prehlada

* rinitis

* upala grla

* vrtoglavica

Topao i vlažan februar u Srbiji

Poslednje prognoze RHMZ govore da nas očekuje topao i vlažan februar.

U celoj Srbiji se očekuje februar sa srednjom temperaturom oko jedan stepen iznad proseka, odnosno kretaće se od 2 do 4 stepena, a u planinskim predelima od -2 do 0. Prognozira se šest do deset mraznih dana u nižim predelima, kao i količina padavina iznad višegodišnjeg proseka, stoji u najavi RHMZ.