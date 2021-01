''UDARAO ME PO ZADNJICI I TRAŽIO DA MUČEM KAO KRAVA'' Nakon Milenine ispovesti isplivale NOVE ŠOK TVRDNJE o zlostavljanju

Nakon ispovesti glumice Milene Radulović o navodnom seksualnom nasilju koje je navodno preživela od strane poznatog profesora glume Mike Aleksića, celim regionom šire se vesti o zlostavljanju na umetničkim akademijama.

– Na prijemnom ispitu na “Akademiji dramske umjetnosti” u Zagrebu, rečeno mi je da stanem četvoronoške. Tadašnji profesor me je udarao svojim dlanom po zadnjici i govorio da mučem kao krava. Znam da nisam bila jedina kojoj je to radio – jedno je od mnogih anonimnih sveodčanstava koja prepričavaju gnusna iskustva sa ove visokoškolske ustanove, a koja su objavljene na Fejsbuk stranici “Nisam tražila”.

Uprava zagrebačkog ADU-a odmah je reagovalo i prema navodima medija čine sve kako bi se zadovoljila pravda za studentkinje koje su preživele nasilje.

Kako javljaju hrvatski mediji, radna grupa za prikupljanje podataka o eventualnim slučajevima zlostavljanja, kršenja načela ravnopravnosti polova i povezanih oblika diskriminacije i uznemiravanja koji se odnose na studente i studentkinje “Akademije dramske umjetnosti” Univerziteta u Zagrebu juče je održala prvi radni sastanak tokom koga su analizirane dosadašnje prijave te utvrđeni dalji koraci rada tela.

U sastavu te radne grupe su dekan ADU-a izv. prof. art. Franka Perković Gamulin, doc. art. Zvonimir Jurić, doc. art. Hana Jušić, doc. art. Jasna Žmak te Martina Marasović, predstavnica Studentskog zbora ADU-a.

– Zaključno sa sredom, 20.1.2021., u radnu su grupu pristigle tri neanonimne prijave te osam anonimnih prijava podnesenih putem formulara koji je dostupan online. Pet se prijava odnosi na ukupno četiri profesora koji se i dalje nalaze u radnom odnosu sa Akademijom, dok se ostale prijave odnose na tri penzionisana odnosno jednog bivšeg spoljnog saradnik Akademije – ističu s Akademije.

Dekan ADU-a Franka Perković Gamulin za Jutarnji list objasnila je kakva je procedura sa profesorima koji su optuženi za seksualno zlostavljanje.

– Da, deo ih je još uvek na radnim mestima, sve dok ne dobijemo temelje za pokretanje zakonskih procedura. Pretpostavljam da ćemo ih imati najkasnije za deset do četrnaest dana – ističe.

Radna grupa nastaviće će prikupljati nove prijave te će na idućem sastanku, u ponedeljak 25.1.2021., a nakon konsultacija sa “Uredom pravobraniteljice za ravnopravnost spolova” doneti odluke o modusima sankcioniranja navedenih prijava.

– Odlučeno je da će platforma za dojavu prijava kroz ovu radnu grupu biti za studente i studentkinje Akademije otvorena i u budućnosti – jedan je od zaključaka radne grupe ADU-a koja je osnovana zbog niza svedočanstava o slučajevima zlostavljanja, kršenja načela ravnopravnosti polova i povezanih oblika diskriminacije i uznemiravanja objavljenih na Facebook profilu “Nisam tražila”, te komentara studentkinja i studenata ADU-a koji su usledili na ovoj društvenoj mreži.

Facebook stranica “Nisam tražila”, koju danas prati više od 23.000 ljudi, pokrenuta nakon šokantne ispovesti 26-godišnje glumice Milene Radulović koja je, s još nekoliko devojaka, a među kojima su i maloletnice, policiji prijavila da ih je silovao ili seksualno uznemiravao poznati reditelj, scenarista i učitelj glume Miroslav Mika Aleksić (68), koji je u subotu uhapšen u Beogradu.

Mnoga svedočanstva filmskih radnica iz regije, veoma potresna za čitanje, pojavljuju se nezaustavljivo na stranici”Nisam tražila” koju su pokrenule četiri koleginice, bivše studentkinje na Akademiji scenskih umetnosti u Sarajevu: Ana Tikvić, Nadine Mičić, Matea Mavrak i Asja Krsmanović. Njihova je istrajnost podstakla i druga već poznata glumačka imena da izađu u javnost sa svojim teškim ispovestima, poput priče hrvatske glumice Dore Lipovčan.

Mnoga svedočanstva iz regije jako su potresna i čitaoca nimalo ne ostavljaju ravnodušnim.

– Pre desetak godina kada sam se vratila sa magistarskih studija u Evropi dobila sam super angažman. Odlična uloga, pristojan honorar. Dolazim na probu i tamo se nalazi osoba koja radi na Akademiji, meni nikada nije predavao, i pita me da gde sam ja to bila. Ispričam mu koje studije sam završila i na kom univerzitetu. Njegov odgovor pred cca 10 ljudi je bio “što si to bez veze plaćala mogla si kod mene na časove j*banja godinu dana i sve bih te naučio.” Dvadeset godina kasnije postajem asistent na Akademiji, nisam imala ambicije zaposliti se, ali mi je bilo uzbudljivo i bogatilo mi je znanje tamo raditi sa ženom koja sigurno zna više od mene. S obzirom na to da sam imala sve uslove za ulazak u zvanje iako ga ja nisam tražila, jedan muški kolega se prepao da njegovi puleni neće proći pa je brže bolje sazvao sednicu i tamo glasno rekao, a u dekanat poslao mejl u kojemu piše, citiram: “ta i ta nije dovoljno talentovana glumica da bi bila pedagog”. Meni se moja profesija na žalost zgadila jer u svakom rukavcu odlučuju muškarci koji uglavnom ne znaju baratati sa količinom moći koju imaju, a žene ili ćute jer treba preživeti ili urlaju pa su veštice. Ja se sada bavim nečim drugim, mira duše radi – jedan je od primera mučnih ispovesti iz Hrvatske.