"Treći milenijum je milenijum đavola", "Bitka traje i apokalipsa je već počela", "Ovo je smak sveta"... Sve ovo nisu reči lažnog vidovnjaka, već hirurga KC Srbije, Igora Ignjatovića, lekara, koji se upisao na sramnu stranicu, psovkama i uvredama upućenim glumicama koje su optužile učitelja glume, ali i uvlačeći lekarsku profesiju i Medicinski fakultet u skandal.

Nakon javno upućenih poruka prepunih psovki i izrazito banalnih uvreda Ignjatović je potvrdio da to jeste njenog Fejsbuk stanica, ali da “uopšte ne zna kako je do toga došlo”, da je imao “žutu minutu” i da “često ne koristi takav rečnik”.

Mediji su nakon toga "pročačkali" dublje, da se uvere kakav to rečnik inače koristi ovaj lekar i hirurg KC Srbije. Na jednom Jutjub kanalu, lekar kaže:

"Treći milenijum je milenijum đavola i predstoji nam borba za dušu čoveka". Na pitanje kako voditi tu bitku, Ignjatović samouvereno poručuje: “Ta bitka traje i apokalipsa je već počela”.

- Imamo teror neoliberalizma... Ovo je smak sveta. Boli me što je civilizacija stigla u jednu tačku najnižeg duhovnog razvoja od postojanja ljudske vrste. Žabokrečina i mrtvo more - kaže Ignjatović.

I dok doktora kako kaže boli gde je svet stigao, mnoge njegove kolege lekare zaboleo je njegov “duhovni razvoj” i žabokrečina u koju je svojim skaradnim stavom uvukao profesiju i naučno obrazovnu instituciju Medicinski fakultet. Posebno pominjući i ime profesorke biologije u izmišljenom, ali uvredljivom scenariju.

Doktor Ignjatović nas ne bi interesovao, kao ni njegov prostakluk, da nije zaposleni lekar i klinički asistent. On, međutim, daje i savete kako da preživimo milenijum đavola. Lekar koji se oglasio uvredljivim postom upravo na društvenim mrežama - fejsbuku kaže:

- Pojedinac treba da ugasi mreže... i bude više u kafani... da bude samokritičan... pomaže onima oko sebe.... da shvati svoje greške i da na svaki način promoviše dobrotu, toleranciju, pravdu i plemenitost...

U razgovoru međutim, sa novinarom Blica, doktor ni u jednom trenutku nije ni pokušao da se izvini glumicama, njihovim roditeljima, profesorima Medicinskog fakulteta i struci. Jedino na čemu je insistirao je: “Zaboravite tu temu i šta sam rekao”.

"Ispalim priču da mi profesorka baba tražila..."

A evo šta je rekao u prvom postu vezanom za optužbe mladih glumica da su zlostavljane i silovane u školi Mike Aleksića.

- Ihhhh… pa, jbt, „silovana”, sa 17? Ma idi u četiri pi**e materine, ako si bila silovana sa 17, a sve otćutala jer si se plašila osude javnosti?????? Nisi rekla roditeljima?? Pa, kakvi su to roditelji??? Možda je i tata podvodio?? Pa je zato ćutala? Hoćemo dalje? Ajde! A ako si dala svojevoljno sa 17 (A TAKO JE 100% BILO) onda si samo još jedna mala dr**a, a Mika baraba!! I to je sve… terajte se u k***c! Naročito, ovi koji će sad da počnu da se naknadno javljaju.

A potom je u drugom postu napisao sledeće:

– Ma da… Aj sad, srce, mi se znamo već 25 godina. Sutra ujutro ja ispalim priču da mi je prof (prezime nećemo objaviti) na Biologiji na prvoj godini tražila da je oralno zadovoljim da bi mi dala 10!!! Ja, šta ću, nisam učio, zaronim glavu u babu i uzmem jezikom sve briseve! Tada me bilo blam da to pričam, ali sada evo, kad je fora, uzmem advokata i tužim Medicinski fakultet za nadoknadu za duševnu bol! Baba me silovala… šmrc. Eto tako to izgleda…

Lekarska komora najoštrije osudila ovakve izjave

Od stavova ovog lekara i uvredljivih navoda koje je izneo, ogradila se danas Lekarska komora Srbije. Na pitanje “Blica” o Ignjatovićevom javnom nastupu u LKS kažu da najoštrije osuđuju takav vid ponašanja.

- Lekarska komora Srbije, u skladu sa Hipokratovom zakletvom, najoštrije osuđuje rasnu, versku, polnu, nacionalnu, klasnu, političku i svaku drugu vrstu diskriminacije. Osuđujemo i svaki vid ponašanja koji za cilj ima uznemiravanje, vređanje i omalovažavanje pojedinaca ili određene grupe - navode u LKS.

Međutim, postavljanje pitanja kršenja etičkog kodeksa, može da krene od Medicinskog fakulteta koji je prozvan i stavljen u skaradan kontekst.

"Ono što sam ja teško je staviti u jednu reč"

Inače, doktor je u emisiji koju smo pronašli, iskazao značajan stepen "samokritičnosti". Voditelj konstatuje da je on hirurg, pesnik, profesor, slikar, letač, ronilac, a doktor kaže:

- Nisam profesor, ali biću asistent za godinu dve (sada je klinički asistent stepenica ispod). Ne volim titule... Ne glumim neku lažnu skromnost, ali nekako sam stalno doživljavao da sve što jesam je teško staviti u jednu reč... Sve što radim ne može da bude opisano jednom rečju i ja sam zapravo sve to i ta osoba koja operiše i koja piše i koja slika, i koji leti i koji putuje. Ja sam Igor Ignjatovic - ustvrdi doktor.

Ignjatović je zaposlen kao hirurg na Prvoj hiruškoj klinici KC Srbije. Prema saznanjima medija za više od deceniju rada, nije uradio nijednu ozbiljnu hirušku intervenciju. U operacionu salu ulazi jednom do dva puta godišnje. U dostupnim podacima, ovaj hirurg koji je predstavljen kao “poznat” ima samo jedan naučni rad i to jednostavno opisano na temu, kako se mogu dogoditi greške da krenete da operišete tumor, a ono kada "otvorite čoveka" bolesna žučna kesa....

Njegove kolege lekari kažu da se može reći da je više pesnik nego hirurg. Međutim, nismo ga pronašli ni u registru pesnika ni zavedenog kao književnika.

Šta je Igor Ignjatović? U ljudskom smislu, najbolje je definisao samog sebe.

Prijavite nasilje bilo koje vrste

Lekarska komora Srbije poziva sve svoje kolege da, ukoliko postoji sumnja ili saznanje da je njihov pacijent izložen verbalnom, psihičkom, seksualnom, fizičkom ili bilo kom drugom obliku nasilja, takav slučaj odmah prijave.