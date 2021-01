SVE ŠTO TREBA DA ZNATE O VAKCINAMA: Ovo je detaljan vodič za kinesko, rusko i američko cepivo

Donosimo vam najvažnije podatke iz vodiča/uputstva za zdravstvene radnike za primenu svake od tri vakcine kojima se pelcuju građani Srbije.

Građani Srbije primaju po izboru jednu tri vakcine - rusku „sputnjik V“, američko-nemačku „Fajzer-Bajontek“ i kinesku Pekinškog instituta, urađenu u saradnji sa „Sinofarmom“.

Nedoumice

Da bismo vam otklonili sve nedoumice i bojazni o sastavu, kontraindikacijama, neželjenim reakcijama, Kurir prenosi najvažnije podatke iz vodiča/uputstva za zdravstvene radnike za primenu svake od te tri vakcine koje koriste naši medicinari.

Iako su ove tri vakcine različite po načinu funkcionisanja, zajednički su im neki mogući neželjeni efekti, počev od bola i otoka na mestu uboda do temperature. Mesta za vakcinaciju za svaku od njih moraju imati antišok terapiju za slučaj pojave akutne anafilaktičke reakcije, kao moguće teške reakcije neposrednu po pelcovanju. Zajedničke su im i neke kontraindikacije, pa ih ne smeju dobijati mlađi od 18 (kod „Fajzera“ 16) godina, trudnice i dojilje, ljudi s alergijama. A ima i znatnih razlika.

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio je da ne sme da bude opuštanja nakon prve doze.

Nema opuštanja

- Stičem utisak da ljudi, kada prime prvi deo vakcine, misle da su završili posao. Molim, apelujem da se to ne desi. Taj dan kad ste primili ili sutradan nije realno i nije moguće da se stvori vaš imunitet i da se vi opustite i da ne nosite masku i da radite sve ono što ne sme da se radi.

Pozvao je građane na maksimalan oprez naredne tri nedelje, dok se revakcinišu, i još sedam do 10 dana.

- To je taj period kada se stekne imunitet i kad možete da kažete da je vakcina odradila svoj posao. Molim vas, obratite pažnju na taj period između vakcine i revakcine, jer ni tada organizam nije stekao dovoljan jak imunitet da se ne zarazite.

KRIZNI ŠTAB ODLUČIO Ništa još od popuštanja mera Medicinski deo kriznog štaba traži još vremena, do sredine sledeće nedelje, za odluku o popuštanju mera, rekao za Kurir zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić. - Medicinski deo kriznog štaba rekao je da nisu protiv mog predloga o popuštanju mera, tj. produženju radnog vremena do 22 sata, ali traže vreme da se izjasne o tome. Očekuju da će tada trendovi biti jasniji. Razumem njihove razloge, ali ova kriza nije samo zdravstvena već i ekonomska. Zato mere moraju da uvaže i zdravstveni i ekonomski aspekt - rekao je Vesić za Kurir, koji je jučerašnju sednicu napustio pre završetka. Dodao je da Grad Beograd, Privredna komora i privrednici očekuju da se produži radno vreme najkasnije do 1. februara.

SINOFARM - SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated

• primena: dve doze u razmaku od 2 do 4 nedelje • proizvođač: Beijing Institute of Biological Products Co., Ltd. • čuva se u rashlađenim uslovima (2-8° C) • rok trajanja: 24 meseca (uslovno)

KAKO FUNKCIONIŠE:

Vakcina je formulisana sa sojem SARS-CoV-2 virusa, koji je inokulisan na Vero ćelijama radi kultivisanja, sakupljanja virusa, inaktivacije ß propiolaktonom, koncentrisanja i pročišćavanja, a potom apsorbovan sa adjuvansom aluminijuma kako bi se dobila tečna vakcina.

AKTIVAN SASTAV:

• SARS-CoV-2 (inaktivisan) • Ekscipijensi: dinatrijum hidrogen-fosfat, natrijum-hlorid, natrijum dihidrogen fosfat, adjuvant aluminijum-hidroksida

KONTRAINDIKACIJE:

• preosetljivost (alergija) na bilo koju komponentu vakcine; • teška nasleđena reakcija na prethodnu dozu vakcine; • teške alergijske reakcije u anamnezi; • akutne zarazne i neinfektivne bolesti; • febrilnost (iznad 37 stepeni C); • ozbiljna hronična bolest;

NIJE PREPORUČLJIVA:

• u trudnoći i periodu dojenja • za mlađe od 18 godina (zbog odsustva podataka o efikasnosti i bezbednosti);

PRIMENA STROGO ZABRANJENA:

1. pojedinci alergični na bilo koju komponentu vakcine

2. pojedinci koji boluju od ozbiljne hronične bolesti ili imaju istoriju hipersenzitivnosti

3. vakcinaciju odložiti ako osoba ima groznicu ili tokom akutne faze bolesti

KORISTITI SA OPREZOM KOD:

• osoba sa trombocitopenijom i poremećajima zgrušavanja krvi zbog rizika od krvarenja prilikom intramuskularne primene vakcine

• osoba na imunosupresivnoj terapiji i osoba sa imunodeficijencijom jer imuni odgovor na vakcinu može da bude oslabljen. Preporučuje se odlaganje vakcinacije dok se ne završi terapija imunosupresivnim lekom. Vakcinacija se preporučuje kod osoba sa hroničnom imunodeficijencijom, iako imuni odgovor na vakcinu može biti umanjen

• osoba sa nekontrolisanom epilepsijom i drugim progresivnim neurološkim poremećajima

NEŽELJENI EFEKTI:

1. veoma često (više od 10%): bol na mestu uboda

2. često (1-10%): prolazna groznica, umor, glavobolja, dijareja; crvenilo, otok, svrab

3. retko (manje od 1%): osip na mestu uboda; mučnina i povraćanje, svrab gde nije data injekcija, bol u mišićima, vrtoglavica

4. nije zabeležena nikakva ozbiljna neželjena reakcija

Pavle Zelić, ALIMS: Prijavljeno 20 neželjenih dejstava Prijavljeno je 20 neželjenih dejstava posle vakcinacije, rekao je Pavle Zelić iz Agencije za lekove i medicinska sredstva (ALIMS) za RTS. Reč je o dve kategorije neželjenih dejstava - lokalnim, koja se javljaju na mestu primene, kao što su otok i bol, i sistematskim, odnosno malaksalost, bol u mišićima i povišena temperatura. U suštini, sva prijavljena neželjena dejstva su kratkotrajna.

SPUTNJIK V Gam-Kovid-Vak, kombinovana vektorska vakcina za prevenciju infekcije koronavirusom izazvane virusom SARS-CoV-2

• dve doze (komponenta I i II) u razmaku od tri nedelje

• indikacije za primenu: prevencija nove infekcije koronavirusom (COVID-19) kod odraslih starosti 18-60 godina

• proizvođač: SDBU Nacionalni istraživački centar epidemiologije i mikrobiologije „Počasni akademik N. F. Gamaleja“ Ministarstva zdravlja RF, kao i AD „Binofarm“ i „Generijum“ iz Rusije

• čuvanje na temperaturi ne višoj od -18° C • rok trajanja: 6 meseci

SASTAV:

Komponenta I sadrži:

• aktivnu supstancu: rekombinantne adenovirusne čestice 26. serotipa, koje sadrže gen proteina S-virusa SARS-CoV-2 u količini 1,0±0,5 X 1011 čestica/doza.

• pomoćne supstance: Tris (hidroksilmetil) aminometan - 1,21 mg, natrijum-hlorid - 2,19 mg, saharoza - 25,0 mg, magnezijum-hlorid heksahidrat - 102,0 µg, dinatrijumova so etilendiamin-tetrasirćetne kiseline dihidrat - 19,0 µg, polisorbat 80 - 250 µg, etanol 95% - 2,5 µl, voda za injekcije do 0,5 ml.

Komponenta II sadrži

rekombinantne adenovirusne čestice 5. serotipa, a sve ostalo je isto kao kod komponente I

KARAKTERISTIKE:

Dobijena biotehnološkom metodom, ne koristi se virus SARS-CoV-2, koji je patogen za ljude

KONTRAINDIKACIJE:

• preosetljivost na neku komponentu vakcine • teške alergijske reakcije u anamnezi • akutne zarazne i neinfektivne bolesti, pogoršanje hroničnih bolesti - vakcinacija 2-4 nedelje nakon ozdravljenja ili remisije • kod lakših akutnih respiratornih virusnih infekcija, akutnih infektivnih bolesti gastrointestinalnog trakta - vakcinacija pošto se temperatura normalizuje • kontraindikacije za komponentu II - teške postvakcinalne komplikacije (anafilaktički šok, konvulzivni sindrom, temperatura iznad 40° C itd.) kao posledica davanja komponente I

NIJE PREPORUČLJIVA:

• u trudnoći i periodu dojenja • za mlađe od 18 godina (zbog odsustva podataka o efikasnosti i bezbednosti)

UZ OPREZ KOD:

• hroničnih oboljenja jetre i bubrega • teških poremećaja endokrinog sistema (dijabetes melitus) • teških oboljenja hematopoetskog sistema • epilepsije • moždanih udara i drugih bolesti centralnog nervnog sistema • bolesti kardiovaskularnog sistema (infarkta miokarda u anamnezi, miokarditisa, endokarditisa, perikarditisa, ishemijske bolesti srca) • primarne i sekundarne imunodeficijencije • autoimunih bolesti • plućnih bolesti • astme i HOPB • kod bolesnika s dijabetesom i metaboličkim sindromom, s alergijskim reakcijama, atopijom, ekcemom

MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA:

• kratkotrajni sindrom nalik gripu, bol na mestu injekcije i otok • ređe mučnina, ponekad - uvećanje regionalnih limfnih čvorova • alergijske reakcije, kratkotrajno povećanje nivoa transaminaza, kreatinina i kreatinfosfokinaze u krvnom serumu

UPOZORENJA I MERE OPREZA:

• Moguće da pacijenti s imunosupresivnom terapijom i s imunodeficitom ne razviju dovoljan imuni odgovor. Zato je primanje preparata, koji potiskuju funkciju imunosistema, kontraindikovano minimalno mesec dana pre i nakon vakcinacije.

FAJZER Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine

• primena: vakcinacija kod starijih od 16 godina

• dve doze u razmaku od 21 dan

• proizvođač: BioNTech/Pfizer (Nemačka, SAD), vakcina koja je kod nas zastupljena proizvodi se u Belgiji

• čuvanje i transport - na -70±10 C0 u centralnim skladištima, transportuje se na +2-8 C0 do mesta primene

• rok trajanja: na -70±10 C0 - šest meseci, nakon odmrzavanja - pet dana (120 sati)

KAKO FUNKCIONIŠE:

Modifikovana informaciona RNK je formulisana u lipidnim nanočesticama, koje omogućavaju dospevanje iRNK do ćelija domaćina da bi dovele do ekspresije SARS-CoV-2 S antigena.

KONTRAINDIKACIJE:

• ranija ozbiljna alergijska reakcija (anafilaksa) na komponente vakcine; • teška neželjena reakcija nakon prethodne doze vakcine • akutna bolest • febrilno stanje

NIJE PREPORUČLJIVA:

• u trudnoći i periodu dojenja

MERE OPREZA:

• kod osoba s težim poremećajima koagulacije vakcinu primeniti samo ako se proceni da je korist veća od rizika • kod imunokompromitovanih osoba, uključujući i one na imunosupresivnoj terapiji, intenzitet imunog odgovora na vakcinu može biti smanjen • zbog ograničene efektivnosti, moguće je da se kod nekih nakon primene vakcine ne obezbedi zaštita

NEŽELJENE REAKCIJE U KLINIČKIM STUDIJAMA:

• bol na mestu injekcije (84,1%) • zamor (62,9%) • glavobolja (55,1%) • bol u mišićima (38,3%) • povišena telesna temperatura (14,2%)

0800 222 334 broj je telefona kol-centra preko kog se građani mogu prijaviti za vakcinaciju