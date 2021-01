Roditelji dece iz vrtića "Zamak", u kom je nastao uznemirujući snimak: Ne želimo da se zatvori

Niko od nas nije imao neke neprijatno iskustvo ni sa jednom vaspitačicom sa snimka, navodi Jasenka, jedna od majki dece koje borave u ovoj predškolskoj ustanovi.

Ne želimo da se vrtić Zamak zatvori, zbog čega smo pokrenuli peticiju, a većina roditelja ju je do sad potpisala - zaključak je roditelja mališana koji borave u ovoj predškolskoj ustanovi posle sastanka sa upravom održanog u petak u 18 časova. Roditelji su na sastanku saznali i da su obe vaspitačice sa snimka dobile otkaz.

Sastanak je, podsetimo, održan nakon što se na društvenim mrežama pojavio snimak na kojem se vidi kako dve vaspitačice maltretiraju decu u jaslicama dok ona plaču i vrište. Najpre se vidi kako vaspitačica izvlači decu iz police u kojoj su se svi zavukli, a na drugom druga vaspitačica drži dete na podu i grubo ga s obe ruke diže u vazduh, na silu mu gura cuclu u usta, koju je prethodno izbila iz njegovih usta.

Našem portalu se posle sastanka sa direktorom vrtića obratila jedna od majki, Jasenka Jakovljević, koja je rekla da većina njih ne želi da se vrtić zatvori jer su njihovi mališani tamo - srećni.

- Pokrenuli smo peticiju protiv zatvaranja ove ustanove, koju je već potpisalo više od pola roditelja, a do ponedeljka će to učiniti još njih. Većina roditelja je bila šokirana i zbunjena zbog snimaka, zbog načina na koji je predstavljeno sve u javnosti, međutim, naše poverenje ćemo pokloniti vrtiću kojim smo do sada bili zadovoljni i u kome su naša deca srećna - kaže Jasenka za Telegraf.rs.

Kako ističe, sastanak je bio težak, roditelji su bili zbunjeni i uplašeni, mada spremni da svoju decu i dalje šalju u vrtić kojim su podjednako zadovoljni.

- Svi smo se pitali: "Šta uprava može da uradi da bismo joj verovali i dalje, posle tog snimka?". Oni će nam izaći u susret - omogućiće kamere i video nadzor u najkraćem roku, kao i mnoga druga pitanja koja je uprava pristala da reši sa svakim pojedincem, te smo odlučili da tražimo od grada da naš vrtić pusti da nastavi sa radom - navodi naša sagovornica.

Krivična prijava, ispisivanje iz vrtića



Ona dalje objašnjava da se, kada je reč o prvom delu snimka iz vrtića, ne radi ni o kakvom špajzu ili ostavi, već o polici u koju su se mališani ugurali, posle čega ih vaspitačica izvlači napolje.

- Možda se uplašila kad ih je videla tako sve zajedno na tom prostoru... Niko od nas nikada nije imao neprijatnu situaciju ni sa jednom od njih. Niko od roditelja danas na sastanku nije mogao da kaže da je njegovo dete bilo ranije maltretirano. Jedan roditelj je samo rekao da je njegovo dete došlo iz vrtića jednom sa modricom - ističe ona.

Jasenka navodi da su roditelji jednog deteta, od četvoro koje se vide na snimku, pokrenuli privatnu krivičnu prijavu protiv vaspitača, a njima će se verovatno pridružiti još jedni.

- Inače, roditelji ostale dece sa snimka žele da vrtić nastavi sa radom. Kod njih je preovladavala zabrinutost, jer žele da njihova deca tu ostanu. Dvoje roditelja razmatra da ispiše svoju decu iz vrtića, iako njihovi mališani nisu na snimku, a njih je ukupno oko 60 - objašnjava naša sagovornica.