’U SRBIJI SE GODIŠNJE DOGODI OKO 40 NAPADA NA ADVOKATE. Nismo glineni golubovi – naš posao je da branimo svakog kome je to potrebno’ (VIDEO)

Poslednih godina napadi na advokate su učestaliji, nezavisno od toga koja je njihova uža specijalnost. Naš posao i profesionalni kodeks je da branimo svakogo kome je odbrana potrebna, kažu sagovornici za TV Pink.

Beogradski advokat Marko Vujošević (40), na koga je pucano pre dva dana usred Beograda, izbegao je smrt za dlaku. U pucnjavi u Resavskoj 34, u noge je ranjen Vujoševićev telohranitelj Stefan Šapurić (28), a beogradski advokat je prošao nepovređen.

Advokat Zora Dobričanin kaže za Novo jutro TV Pink da se napadi na ovu struku dešavaju iz različitih razloga, i da se to ne odnosi samo na one koji se bave krivičnim predmetima.

-Često se napadaju i advokati koji vode neku parnicu ili rešavaju neke porodične odnose. Na primer, kolega koji je napadnut pre neki dan ne bavi se krivičnim pravom – kaže ona i kaže da se jako često dešava da ubistva advokata budu i nerazjašnjena.

-Poslednjih godina napadi su jako česti. Bude oko četrdesetak napada godišnje. Na žalost i ubistva ljudi iz naše struke budu i nerazjašnjena, kao što je slučaj sa kolegom Mišom Ognjanovićem koji je ubijen pre nešto više od dve godine, i ubistvo pripravnika iz Jagodine Nemanje Stojanovića. Dok se ne rasvetli ubistvo Ognjanovića svi smo ugroženi – objašnajva ona i kaže da nema adovokata koji nije doživeo bar neku pretnju.

Dobričanin je istkala i da je u svemu tome važna moć medija, koja treba, kaže, verodostojno da izveštavaju o određenim slučajevima i napadima.

-Svako ima pravo da se brani, i to je takođe naš posao. Ja sam proganjana poslednjih dana jer sam imala svoj stav i jer insistiram na pretpostavci nevinosti. Takođe su me uplitali u slučaj Mike Aleksića. Ja njega ne mogu da branim, jer je ćerka mog druga i kolege jedna od oštećenih. Mnogi koji nemaju pravo da zinu, pojavljuju se u javnost i kritikuju i krše pretpostavku nevinosti a i sami bi se ponašali nedozovljeno kada bi im se pružila prilika – kaže ona.

Advokat Branislav Tapušković kaže za TV Pink kaže da je posao adovkata da pruži odbranu svkakome ko je od njih zatraži.

-Postao sam advokat 1966. godine kada je ova profesija se vodila kao neprijateljska dužnost. Tada su advokati hapšeni i proganjani. Bili su u to vreme ugroženi pre svega od države. Mi možemo da se poredimo sa lekarima. Ni oni ni mi ne možemo da obdijemo pacijenta, mi ih ne biramo. Advokat ne prihvatanje odbrane i za najteža krivična dela znači da se krši naš kodeks. Ceo život ratujem sa ljudima koji me pitaju kako mogu da branim nekoga – kaže Tapušković.

Kaže da mu je teško pala smrt kolege Ognjanovića, i ukazao na opasnost, ali i apsurd advokatske profesije.

-Dva dana pre ubistva Miše Ognjanovića smo sedeli i još sam mu rekao da će početi nas da ubijaju. Opraštao sam se sa njim na njegovoj sahrani. Apsurd našeg posla je da ukoliko se pronađe njegov likvidator, ponovo će neko od nas, morati da ga brani – dodao je.

Advokat Predrag Savić rekao je da su advokati pokrenuli akciju i uvedeno je Krivično delo za napad na advokate.

-To je član 336V krivčnog zakonika koji propisuje čak pet oblika napada na adovkate. Prvi je za kaznu zatovora do tri godine ukoliko se napadne advokat ili njegova familija, zatim ako advokat prilikom napada doživi lakšu telesnu povredu kazna je od šest meseci do pet godina, za težu je kazna do osam godina – kaže on.