NE IZLAZITE BEZ KIŠOBRANA: Tokom dana suvo i toplo, uveče zahlađenje, kiša, sneg

U Srbiji će danasa biti promenljivo oblačno, toplo i u većini krajeva suvo, samo ujutru i pre podne na severu, a posle podne ponegde na zapadu i jugu kiša.

Uveče se očekuje jače naoblačenje s kišom, koje ce tokom noći zahvatiti i ostale krajeve, a uz osetan pad temperature kiša će postepeno preći u susnežicu i sneg i u nižim krajevima severne i zapadne Srbije, saopstio je RHMZ.

U brdsko - planinskim predelima padaće sneg. Vetar slab i umeren, na planinama, posle podne i u košavskom području jak i olujni, južni i jugoistočni. Na severu uveče, a tokom noći i u ostalim krajevima vetar u skretanju na jak, kratkotrajno i olujni, severozapadni.

Jutarnja temperatura od 1 do 9, najviša dnevna od 9 do 16 stepeni.

U Beogradu će danas biti promenljivo oblačno, toplo i tokom većeg dela dana suvo, samo ujutru sa kratkotrajnom kišom. Uveče jače naoblačenje s kišom, koje će tokom noći uz zahlađenje postepeno preći u susnežicu i sneg.

Jutarnja temperatura oko 9, najviša dnevna oko 16 stepeni.

Prema izgledima za narednih sedam dana, do 31. januara, čekuje se umereno do potpuno oblačno, do petka osetno hladnije, povremeno sa vlažnim snegom, osim u ponedeljak, kada će u nižim predelima padati kiša, susnežica i sneg.

U nižim predelima doći će do formiranja, a u brdsko-planinskim do povećanja visine snežnog pokrivača. Za vikend toplije, ponegde s kišom.