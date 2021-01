STIŽE NOVA POMOĆ OD DRŽAVE! Evo na šta građani Srbije mogu da računaju

Početak masovne vakcinacije u Srbiji doneo je određenu dozu optimizma i nadu da bi pandemija uskoro mogla da bude, koliko-toliko, pod kontrolom. Ipak, situacija je i dalje teška i neizvesna, pa se država odlučila za dodatnu podršku građanima i privredi.

Naime, do Sretenja, 15. februara, trebalo bi da bude definisan novi paket pomoći privredi, a u međuvremenu država razmišlja i o načinu, odnosno modelu za novu podršku građanima. Za sada je poznato da određenu pomoć ili olakšice mogu očekivati radnici, ali i nezaposleni i penzioneri.

Kako je najavljeno, upravo se rade poslednje analize kako bi novac bio usmeren na pravi način i kako bi se pomoglo svima kojima je to potrebno.

Novi minimalci, možda i novac "iz helikoptera"

Kada je reč o pomoći za zaposlene, više od milion ljudi bi moglo da dobije dva ili tri puta po pola minimalca, to jest od 32.000 do 48.000 dinara. To je prvi najavio predsednik Srbije Aleksandar Vučić, rekavši da će ovaj vid podrške biti "nova injekcija" za kompanije, privredu, preduzetnike, mala, srednja, pa i velika preduzeća.Takođe, razmišlja se i o dodatnoj podršci, ako bude potrebna, a koja je u 2020. bila u vidu isplate 100 evra svim punoletnim građanima.

Ministar finansija Siniša Mali istakao je da su javne finansije Srbije stabilne i da ima dovoljno prostora da se obezbede sredstva za novi paket pomoći privredi i građanima.

"Razmatramo više opcija, ali verujemo da će to biti isplata polovine minimalne zarade, kao i dodatna podrška za naše najstarije sugrađane u toku godine, koji su već od 1. januara dobili i povećanje penzija od 5,9 odsto", rekao je Mali.

Podrška i za nezaposlene

U okviru pripreme novog paketa mera za pomoć privredi i građanima razmišlja se i o nekoj vrsti podrške za nezaposlene, naveli su iz Ministarstva finansija.

"Podrška za nezaposlene tek treba da bude precizno definisana", kažu u tom ministarstvu.Prema evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje, u Srbiji je krajem 2020. godine bilo ukupno 492.619 nezaposlenih osoba.

Još jedan bonus za penzionere?

Osim najavljene državne pomoći u paketima sa vitaminima, koji su im zbog korone preko potrebni, i povećanja penzija od 5,9 odsto koje će im stići s februarskim čekom, najstariji u Srbiji mogli bi u toku godine da dobiju i dodatnu jednokratnu pomoć, kakvu su i nedavno primili.

Penzioneri su uoči Nove godine dobili po 5.000 dinara jednokratne pomoći, za šta je država izdvojila 8,6 milijardi dinara.

Nove garantne šeme i sektorska pomoć za privredu

Država će nastojati da se produže i garantne šeme za kredite, koje su se u toku prošle godine odlično pokazale sa iznosom od 1,5 milijardi evra koliko je ušlo u privatni sektor. Kako je naveo predsednik Vučić, ovog puta bi preko tog sistema moglo da bude obezbeđeno još dva puta po 500 miliona.

"Ako bismo mogli još 1 milijardu za preduzeća da obezbedimo preko garantnih šema To je ono što mogu da obećam, a razmišljamo na koji način tokom godine da pomognemo građanima ne bismo li podstakli opštu potrošnju", rekao je Vučić.

On je najavio da će biti i posebne sektorske pomoći za turizam, za hotelijere, turističke agencije, vodiče, za autobuske prevoznike, sa još pola minimalca.Uskoro se očekuju i prvi dogovori sa američkom Međunarodnom razvojnom korporacijom DFC. Ministar finansija je u četvrtak, prilikom potpisivanja Međudržavnog sporazuma o podsticanju investicija, rekao da je glavni cilj da se do kraja prvog kvartala 2021. godine sa DFC-om usaglasi garantna šema za srpska preduzeća vredna milion dolara, kao i da polovinom godine ona bude dostupna našim mikro, malim i srednjim firmama.