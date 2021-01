Pavle Zelić: Građani imaju poverenja u kontolu Agencije za lekove, vakcine su delotvorne i kod novog soja virusa

Ovo je konačno ono što smo čekali cele prošle godine i što je veliki trijumf nauke i struke koju i ja predstavljam. Mi sada imamo preko 230 različitih vakcina u različitim fazama razvoja, a evo već nekih 9 je došlo do konačnog stadijuma,da ih agencije za lekove kao što je i naša odobravaju za masovnu imunizaciju stanovništva. U Srbiji je to krenulo zaista fantastično i očekujem da se tako nastavi, rekao je gostujući u emisiji Svitanje na RTV Pink Pavle Zelić iz Agencije za lekove i medicinska sredstva.

On je istakao da poverenje koje gradjani imaju i institucije kao što je ALIMS, Ministarsvo zdravlja, Institut batutu i ceo zdravstv sistem krucijalno i da se mora održati. Rezultati imunizacije će se pokazati veoma brzo odnosno one strašne brojke će početi da padaju i to je ključni efekat koji očekujemo, rekao je Zelić.

„Mi smo u trenutku kada je počela masovna imunizacija bili jedna od 3 zemlje koja je imala 3 vakcine dostupne gradjanima što pokazuje da smo mi konstantno u svetskom vrhu zahvaljujući onome što se čini da se nabave vakcine, počev od državnog vrha, celog zdravstv sistema i nas u Agenciji. Svi u Agenciji smo neprekidno radili na proveri vakcina i to je to poverenje koje gradjani pokazuju i u našu kontrolu. Vakcine koje su došle na naše tržište su kontrolisali srpski eksperti, visokokvalifikovani stručnjaci koji su koordinisanio radili danonoćno i za vikend i za praznike, da provere da su tri parametra koja mi gledamo- kvalitet efikasnost i bezbednost apsolutno onakvi kakvi bi trebalo da budu. Pokazuje se da gradjani veruju proceni srpskih stručnjaka, mi nismo prepisivali, nismo ništa podrazumevali zato što je vakcina dobila dozvolu u bilo kojoj drugoj zemlji.Mi smo sve to gledali ponovo i nismo dozvolili da bilo koja pojedinačna vakcina udje, a da nije kontrolisana od strane naših stručnjaka“.

Na pitanje kako da odaberemo vakcinu, Zelić kaže da ne treba da se bira, jer Agencija gleda vakcine nevezano odakle potiču, već se gleda, kvalitet efikasnost i bezbednost.

„Ja sam se vakcinisao Fajzerovom jer je bila dostupna u tom trenutku. Sve tri vakcine su izuzetno slične po parametrima koje bi trebalo da zanimaju gradjane, a to su kontraindikacije koje su prepoznate.Do sada smo uočili dve kategorije neželjenih efekata. Gledamo one koje su definisane u uputstvu za pacijente, od 20 evidentiranih neželjenih reakcija sve su bile očekivane, proizvodjač je utvrdio da se one mogu desiti. To su bol na mestu primene, otok, crvenilo, a od sistemskih malaksalist, bol u mišićima i zglobovima i blaga povišena temperatura samo nekoliko dana, ali to nije ništa što zabrinjava“.

Zelić istiće da je imunitet koji se stvara imunizacijom potpuno je različit od onog koji se stvara prirodnim putem.

„Ono što su sva istraživanja pokazala jeste da je imunitet koji se stvara imunizacijom dugotrajniji i mi se nadamo , nemamo još čvrste podatke o tome, ali sve ide ka tome da imunitet može trajati i preko godinu dana“ .