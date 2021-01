’SILOVANJE SPADA U NAJTEŽA KRIVIČNA DELA, TEŠKO SE DOKAZUJE ALI JE TO IZVODLJIVO! Važno je da žrtve znaju da nisu same i ne ćute, već da prijave nasilnika nadležnima’ (VIDEO)

Nasilnici su uglavnom dobro poznati žrtvama i zlostavljanje se najviše događa na poznatom terenu. U ovim slučajevima važno je da žrtve smognu snagu i shvate da nisu one krive, već da prijave nasilnika. Veliki je medijski pritisak na slučaj Mike Aleksića, i važno je da javnost zna gde je granica u ovom postupku, kažu sagovornici TV Pink.

Ispovest glumice Milene Radulović, koja tvrdi da ju je u 17. godini više puta silovao učitelj glume Miroslav Mika Aleksić, u rekordnom roku se proširila i izazvala burne reakcije. U ovoj optužbi pridružile su joj se još neke devojke, od kojih su neke i maloletne, tvrdeći da su prošle kroz istu situaciju kao i glumica.

Advokat Aleksandar Radivojević kaže za Novo jutro TV Pink kaže da je dokazivanje zlostavljanja mučan i dug proces koji poprilično traje, i čak često, kaže on, bude neprijatniji od samog čina jer žrtva ponovo prolazi kroz sve to, dok članovi porodice već znaju za ceo slučaj. Kako dalje kaže, Krivčni zakonik ima tačno regulisane kazne koje se izriču ukoliko se zlostavljanje dokaže.

- Krivična dela koja se tiču seksualnog uznemiravanja su u glavi 18 Krivičnog zakonika, i tu se nalazi i obljuba zloupotrebnom službenog položaja, što je slučaj kod optuženog Mike Aleksića. Tu je precizno predviđena kazna za to delo – kaže Radivojević.

Kako dalje objašnjava, silovanje je teško dokazati ukoliko prođe izvesno vreme, ali je dokazivo.

- Ova dela je teško dokazati, jer je pitanje materijalnih dokaza važno. Dokazi za silovanje postoje ukoliko se žrtva brzo javi na lekarski pregled. Nije toliko nemoguće dokazati silovanje, kao što izgleda na prvi pogled, ali za to postoji čitava procedura i postupak koji je zahtevan – objašnajva Radivojević, i dodaje da je upravo taj mučan postupak jedan od razloga zbog čega se žrtva teže odlučuje da prijavi nasilnika.

Advoakt Ivan Simić kaže da je ovaj slučaj dobio veliku medijsku pažnju i da nije samo popularan na društvenim mrežama.

- Mi smo sada svedoci velikog medijskog pritiska koji se reflektuje i na samo postupanje i rad organa postupka. Mi ovde imamo situaciju da je jedan čovek optužen za najteže krivično delo – kaže Simić isitčući da su naslovne strne novina pune raznih spekulacija.

- Pravni poredak mora da štiti žrtve i mora da se poštuje pretpostavka nevinosti i to je važno naglasiti. U ovoj situaciji imamo stalno kršenje nevisti i to čak čine i predstavnici advokatske struke i daju izjave za medije – dodaje on i kaže da svako ima pravo na odbranu.

- Ovaj čovek je optužen, ali ima pravo da se brani. U sudskom postupku ne sme da bude ni jedno pitanje koje može da se zanemari.

Mario Spasić, generalni sekretar Transparentnosti, kaže da slučaj Milene i ostalih devojaka treba da bude snažna poruka svim žrtvama zlostavljanja, a to je da nisu one krive i da treba da pirijave svoje nasilnike.

- Ovde je važna poruka koju treba da pošaljemo onima koji su žrtve seksualnog nasilja. Važno je da znaju da moraju i mogu da pirjave nasilje. Važno je naglasiti da je svega 5 odsto silovatelja nepoznato žrtvi, kažu istražavanja. To ukazje na činjenicu da su nasilnici jako dobro poznati žrtvama i da se zlostavljanje događa na poznatom terenu. Ovo što se sada dešava je poruka za one koji ćute – kaže Spasić, isičućiu da je važno da se napravi jasna granica između pretpostavke nevinosti i interesa javnosti i da ona ne sme da se prelazi.