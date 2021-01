AKADEMIJA OXFORD DARUJE ONLINE KURS - Uz svaki upisani kurs dobijate JOŠ JEDAN kao poklon!

Ako želite da učinite nešto dobro za sebe u ovom trenutku, a da istovremeno to ima pozitivan uticaj i na budućnost, tu su kursevi stranih jezika. Možda vam na prvi pogled izgleda čudno da to nije recimo kupovina omiljenog odevnog predmeta, ali ne treba zaboraviti da je ulaganje u dodatnu edukaciju uvek poželjno i da se vremenom isplati.

A ukoliko uz to još dobijete mogućnost da pohađate potpuno besplatno jedan kraći online kurs, onda bi trebalo da vam je jasno zbog čega je upravo Škola stranih jezika Akademije Oxford najbolji izbor. Naime, svako ko upiše kurs stranogjezika ima na raspolaganju ukupno 10 gratis kurseva. Sasvim je svejedno da liće se upoznati sa pravilnom upravljanjem vremenom ili sa pisanjem za web iliblog, kao i sa kreativnim pisanjem ili veštinama prezentovanja, jer će svakakoimati mogućnost da stekne još jedan zvanično priznati sertifikat. U ponudi oveškole se među gratis kursevima svakako izdvaja i poslovna komunikacija, zatimkurs kreativnog pisanja za decu, a u okviru kraće online obuke jezainteresovanima na raspolaganju i mogućnost da se upoznaju sa takozvanimmapama uma.

Teme su zaista šarolike, a kandidatima se nudi opcija i da pohađaju kraći online kurs zaupoznavanje sa tehnikama pamćenja i za brzo čitanje, kao i za organizacijuučenja.

Dakle, ne samo da će imati mogućnost da nauče ili usavrše određeni strani jezik, već će imati priliku i da se upoznaju sa jednom od tema, koja je njima interesantna, a štoće moći upravo zahvaljujući gratis kursevima koji su dostupni.

Dovoljno je samo da na jednoj od ukupno 40 lokacija, koliko ih Škola stranih jezika Akademije Oxford trenutno ima u našoj zemlji, izvrše prijavljivanje, ali zatimi da se uz poštovanje aktuelnih pravila upišu, te da ispoštuju sve što jepotrebno i odluče koji od svih dostupnih kraćih online kurseva žele da pohađajusasvim besplatno.

Inače se kursevi engleskog, nemačkog, italijanskog i francuskog, ali skandinavskihjezika, zatim ruskog, kineskog, rumunskog i mnogih drugih koji su u ponudi oveškole, organizuju uz poštovanje pravila važećeg jezičkog okvira, koji je poznatkao CEFR (The Common European framework for languages).

Zapravo to znači da svaki polaznik može ne samo da pohađa početni, odnosno A 1 nivo, nego isto tako ima mogućnost i da ranije stečena znanja konkretnog jezika unapredi u okviru višeg početnog nivoa, odnosno A 1 nivoa, te nižeg ili višeg srednjegnivoa (B 1 i B 2), kao i C 1 i C 2 nivoa, koji su označeni kao niži i viši napredni.

Pošto kandidat da bude završio sa pohađanjem izabranog tipa nastave za konkretni strani jezik, on će moći da nakon uspešnog testiranja postane vlasnik sertifikata o nivou znanja, koji je potpuno priznat i upisiv u radni dosije kandidata, a ako ga imaotvorenog pri Nacionalnoj službi za zapošljavanje. Ukoliko to, međutim nijeslučaj, svakako bi trebalo da informaciju o tome da poseduje sertifikat oznanju, na primer engleskog jezika na određenom nivou, unese u svoju radnu biografiju.

Osim u formi individualne, nastava se organizuje i u okviru poluindivudualne, asvakako je dostupan i grupni vid edukacije, s tim da Škola stranih jezikaAkademije Oxford nudi u svakoj svojoj poslovnici mogućnost kandidatima daodluče u okviru koje od ponuđenih grupa žele nastavu da pohađaju, odnosno sakoliko još polaznika žele da prate časove. Bitno je i da svako od njih,ko je zainteresovan za opciju da predavanja pohađaju online, to svakako navedeu prijavi.

Podrazumeva se da ova škola u potpunosti poštuje aktuelne mere, koje su donete tokom pandemije Korona virusa, a ako se nastava organizuje na klasičan način, odnosno u prostorijama škole.

Pravi je trenutak da učinite nešto za sebe i da na najbolji mogući način uložite u svoju budućnost!

Prijavljivanje za kurseve stranih jezika je u toku! A dobićete i neverovatni benefit, u vidumogućnosti da potpuno besplatno pohađate jedan od ponuđenih kraćih online kurseva.