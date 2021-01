VAŽNA INFORMACIJA! Pink.rs saznaje: Od sutra nema vakcinacije bez ZAKAZANOG TERMINA

Vlada Srbije poziva sve građane da dolaze na vakcinaciju isključivo u terminu kada im je ona i zakazana.

Od utorka, 26. januara na svim punktovima za vakcinaciju moći će da se vakcinišu isključivo građani koji su dobili poziv od elektronske uprave sa terminom vakcinacije. Termin za vakcinciju građani će dobiti nakon prijave na portalu e-uprave ili pozivom kontakt centra. Nema nikakve potrebe niti je u interesu javnog zdravlja da se stvaraju redovi i gužve građana koji nemaju zakazan termin, jer će svi građani dobiti vakcinu u skladu sa planom prioritizacije, navodi se u saopštenju Ministarstva zdravlja koje je dostavljeno portalu Pink.rs.

Ovakva odluka, kako je saopšteno, doneta je zbog toga što se svakoga dana uvećava broj građana koji se nisu prijavili za vakcinaciju, a dolaze ispred punktova ili zdravstvenih ustanova kako bi se vakcinisali. Molimo građane da poštuju procedure prijave i same vakcinacije, jer je to najbolji način da svoju vakcinu dobiju svi, po utvrđenim prioritetima. Zbog toga Vlada Srbije još jednom poziva sve građane da dolaze na vakcinaciju iskključivo u terminu kada im je ona i zakazana.

Iskazivanje interesovanja za vakcinaciju, nakon čega ćete u bliskoj budućnosti dobiti vreme i mesto vakcinacije, traje nekoliko minuta i veoma je jednostavno. Svi građani to mogu učiniti na adresi imunizacija.euprava.gov.rs . Ukoliko osoba zainteresovana za vakcinaciju ne poseduje računar, može se prijaviti i telefonski, putem kontakt centra na broj telefona 0800 222 334, svakoga dana od 8 do 20 časova.

"Na kraju, podsećamo sve građane Republike Srbije da bez obzira na to što je vakcina stigla u našu zemlju i što smo trenutno među vodećim državama u svetu po broju vakcinisanih građana na milion stanovnika, epidemija nikako nije gotova. Bez obzira da li smo primili vakcinu ili ne, moramo nositi maske u zatvorenim prostorima, voditi računa o higijeni ruku, održavati međusobnu distancu kada god je to moguće i redovno provetravati prostorije. Odgovornim ponašanjem, poštovanjem epidemioloških mera i poštovanjem termina vakcinacije najbrže ćemo doći do našeg zajednilkog cilja a to je konačna pobeda nad korona virusom", navodi Ministarstvo zdravlja.