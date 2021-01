NI OPUŠTANJE, NI POPUŠTANJE! Zaravnili smo krivu i svi se pitaju kad padaju mere - OVE ČETIRI BROJKE I DALJE UPOZORAVAJU

Dan nakon što je Srbijom odjeknula vest da je u našu zemlju stigao novi soj virusa kovida-19 trebalo bi da nas zabrinjava i činjenica da se već nedelju dana zaravnjena kriva praktično se ne spušta ispod 1.600 novozaraženih dnevno. To je i dalje velika brojka, pogotovo ako se ima u vidu da se poslednjih dana sve glasnije govari o popuštanju mera od 1. februara.

U jeku najžešće epidemije korone u našoj zemlji epidemiolozi su isticali kako je cilj da zaravnimo krivu, odnosno grafiku koja pokazuje kretanje broja novozaraženih. Poslednjih dana je upravo do toga došlo, ali ovog puta to, ipak, nije dobro!

1.Brojke ne padaju već nedelju dana

O čemu se zapravo radi? Pa, već duže od mesec dana broj novozaraženih u Srbiji bio je u drastičnom padu, prvo smo izašli iz najgore crne zone (sa 1.000+ zaraženih na 100.000 građana), zatim i iz tamno sive (500-1.000/100.000), a bili smo na dobrom putu da napustimo i braon ili popstar zonu (300-500/100.000), ali onda kao da je poslednjih nedelju dana neko “povukao kočnicu”.

Broj novozaraženih sada opada minimalno na dnevnom nivou, a minule subote se na primer desilo da imamo 1.483 nova slučaja, odnosno skoro stotinak više nego istog dana prethodne sedmice (1.393)! Najmanje novootkrivenih slučajeva imali smo u nedelju 17. januara - 1.317, a juče, poslednjeg dana prvog dana nove sedmice, prebacili smo brojku od 1.500.

2.Ne smiruje se ni "Konov koeficijent"

Drugi statistički podatak koji takođe poziva na veliki oprez, koji nekako potvrđuje da smo trenutno na svojevrsnom raskršću, jeste odnos broja obolelih u odnosu na broj testiranih za 24 sata, koji smo svojevremeno nazvali i “Konov koeficijent”.On je u jeku trećeg talasa iznosio čak preko 40 odsto, da bi početkom 2021. došlo do značajnog pada, na oko 20%. Međutim, u poslednje dve nedelje ova brojka stagnira, uvek je između 15 i 19%.

Prethodnih dana su i neki od članova Kriznog štaba naglasili da “broj novozaraženih opada, ali ne tako brzo kao što se očekivalo”. Uostalom, u bolnicama je i dalje više od 4.500 pacijenata, svakog dana imamo oko 20 preminulih od kovida-19...

3. Broj novozaraženih i dalje četvorocifren

U senci svih tih vesti, nedoumica, sumnji, nalaze se informacije koje su nam svakodnevno dostupne u isto vreme, a nekako ih potiskujemo po sili želje da se što pre otarasimo trećeg talasa kovida-19.

Tako smo radosno prihvatili vesti da se treći talas korone stišava, da je kriva zaravnjena iako podaci pokazuju da i dalje svakodnevno imamo četvorocifren broj novozaraženih.Primera radi, tokom radne nedelje, kada je ponovo počela masovna vakcinacija, u Srbiji nije bilo ispod 1.646 novih slučajeva infekcije dnevno što svakako nije mala brojka.

4.Skoro stotinu obolelih više nego pre nedelju dana

Situacija je daleko od relaksirane, na šta ukazuje podatak da je prekjuče u dnevnom preseku bilo pozitivno 1.483 ljudi, što je za skoro 100 više nego pre nedelju dana, kada je zabeleženo 1.393 novozaraženih.Nedeljom i ponedeljkom, kada je zbog vikenda tradicionalno manji broj novozaraženih, i dalje kriva ne pada ispod 1.317 slučaja.Prema jučerašnjem poslednjem preseku registrovan je jedan novozaraženi više nego pre tačno sedam dana – 1.318. Najviše pozitivnih na kovid 19 zabeleženo je u petak, 22. januara, kada je bilo 1.709 novoobolelih. Danas ih je pak, 1.523.

Sve to ukazuje da se treći talas korone sporije stišava. Nije zato vreme za opuštanje, pogotovo sada, kada je i zvanično u Srbiju stigao novi soj virusa koji je, prema najavama, zarazniji.

Medicinski deo Štaba nije za ublažavanje

I epidemiolog i član Kriznog štaba Branislav Tiodorović ističe da je suviše rano za bilo kakvo opuštanje. Kako kaže, pogrešno je reći da će vakcinacija preko noći rešiti problem, već će biti potrebno još mnogo vremena da se sprovede do kraja.

Tiodorović napominje da je dobro što u ovom trenutku imamo zaravnjenje krive jer na taj način zdravstveni sistem može malo da predahne, ali tvrdi da će medicinski deo Kriznog štaba sigurno ostati dosledan jer je prerano za odluke o nekom velikom ublažavanju.

- Da li će to biti male varijacije u smislu radnog vremena, to je drugo pitanje. Ali mislim da je važno da budemo izdržljivi i da odgovorno sprovodimo mere i da ne dođe do opuštanja, što bi moglo da nam pogorša stanje - poručio je Tiodorović.

Kaže da najveća opasnost leži u komunikaciji s okolnim svetom, naročito sa regionom, jer je Srbija otvorena zemlja, i komunikacija jeste u interesu politike i ekonomije.Zato ističe da moramo da budemo sigurni da se mere pri ulasku u zemlju sprovode do kraja.Kako kaže, potrebno je da, uz dobru vakcinaciju stvorimo solidnu situaciju da bismo mogli da kontrolišemo stanje.