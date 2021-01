Stevanović i Pelemiš nakon sastanka direktora kovid bolnica: Uskoro kreće vakcinacija i po bolnicama, a evo šta kažu O NOVOM SOJU!

Od danas kreće obuka medicinskog osoblja po bolnicama kako bismo uskoro krenuli u još bržu vakcicnaciju, rečeno je nakon sastanka ministra zdravlja Zlatibora Lončara sa direktorima kovid bolnica u Srbiji.

- Kao što vidite po brojevima, situacija je mirnija. Ozbiljno se razmišlja o smanjivanju kapaciteta kovid bolnica. Za grad Beograd je od značaja je da će u najbržem mogućem roku KBC Zvezdara osloboditi kovid sistema - naveo je direktor Infektivne klinike Goran Stevanović.

On je istakao da će od danas krenuti obuka ekipa lekara i tehničara u bolicama.

- To će nam pomoći da što brže vakcinišemo. Ministarstvo zdravlja je uputilo zahtev svim bolnicama da pošalju šta nedostaje od opreme i biće velika nabavka opreme - kazao je infektolog.

O novom soju

- Da li će to biti britanski ili bilo koji drugi soj, to nije značajno. Nauka do sada nije pokazala ništa osim da se brže prenosi - kaže infektolog Mijomir Pelemiš koji dodaje da je rešenje u merama i vakcinaciji.

Stevanović je rekao da je najvažnije da vakcinu primuite, a da li ćete putovati ili ne, manje je važno.

- Svaka vakcina vas štiti, to je suština - zaključio je on.

Pelemiš: Bez panike oko novog soja, ključ prevencija i vakcina

Infektolog i član Kriznog štaba dr Mijomir Pelemiš izjavio je danas da ne treba stvarati paniku kod građana zbog novog britanskog soja virusa korona, ističući da su i dalje ključne stvari za borbu protiv pandemije - prevencija i vakcinacija.

-Ne treba stvarati paniku kod građana Srbije, već su dovoljno uspaničeni prethodnih godinu dana. Ovo za njih ne znači ništa, da li će biti britanski, brazilski, južnoamerički soj, jer do sada nauka nije dokazala ništa, osim bržeg širenja - rekao je Pelemiš.

On je istakao da se ništa suštinski ne menja, jer su stroge mere prevencije i dalje na snazi i one se moraju poštovati. Jedini način da zaustavimo pandemiju je vakcina, tako da rešenje postoji - strogo poštovanje mera prevencije i vakcinacija.

-Različiti sojevi su interesantni za nauku, ostavimo to naučnicima. Kada budu dokazali da je nešto značajno za nas, primenćemo to. Ništa se sada ne menja u terapiji, sve ostaje isto. Ne treba se time baviti, već samo vakcinacija i mere prevencije - rekao je Pelemiš novinarima posle sastanka direktora kovid bolnica sa ministrom zdravlja.