'Mika je bio njihov profesor i verovale su mu. Trebalo je dosta vremena i hrabrosti da izađu u javnost' (VIDEO)

Milena Radulović, Iva Ilinčić i ostale devojke koje su prijavile Aleksića za seksulano zlostavlnje su prošle kroz dug proces prihvatanja da su žrtve. Kada smo na nepoznatom terenu spremni smo da regaujemo na opasnost, međutim zlostavljanje se uglavnom dešava na dobro poznatoj lokaciji, kažu sagovornici TV Pink.

Glumica Milena Radulović i još nekoliko devojaka, optužile su svog učitelja glume Miroslava Miku Aleksića da ih je duži niz godina zlostavljao tokom pohađanja njegove škole glume.

Sumnja se da je Aleksić od 2012. do 2020. godine u prostorijama škole glume seksualno napastvovao pet učenica, od kojih su dve tada bile maloletne, saopštilo je posle privođenja Ministarstvo unutrašnjih poslova. Milena Radulović, čija je ispovest i pokrenula lavinu, više od pet sati davala izjavu tužiocima, a izjavu protiv Aleksića dala je i njena koleginica Iva Ilinčić koja je takođe više sati ispitivana.

Ova priča, kako mediji prenose, “otvorila je Pandorinu kutiju”, pa se Miki jedna održava i jenda vrsta suđenja, ali van sudnice – u medijima i na društvenim mrežama.

Ono što pojedinci javno zameraju glumicama, je to što su su toliko dugo ćutale i nisu prijavile svog zlosavljača ranije, a psihoterapeut dr Milena Milanović kaže za Novo jutro TV Pink da je proces kroz koji su ove devojke prošle dok su izašle u javnost i pred sud, za njih bio dug i mukotrpan.

- Bio je to njihov profesor, nastavnik od poverenja. Kada idemo nepoznatim putem, mračnom ulicom, ili kada je prelazimo, mi pazimo i gledamo levo-desno,tako su nas učilil, oprezni smo. Pripreljemeni smo za neprijatnu situaciju koja može da bude izvesna. Međutim, kada ste u situaciji da ste sa nekim sa kim ste bliski a on je zapravo ta vaša opasnost, što više vremena prolazi teže je to raspoznati, pa i za početak sebi prizati pa sve ostalo – objašnajva dr Milanović.

Kako su mediji preneli, MIlena Radulović je rekla da je zlosavljanje počelo kada je ona imala 17. godina, a dr Milanović kaže da je to doba adolescencije posebno opasno.

- Adolescencija je poseban period doba odrastanja, tada je prekretnica iz detinjstva u odraslo doba. To je period kada bi trebalo malo više da se radi sa decom i da nauče više o svom telu i sebi – objašnjava dr Milanović.

Novinar i LGBT aktivnista Predrag Azdejković kaže da je ovde reč o manipulaciji žrtvama.

- Ovde moramo da govorimo o manipulaciji. Dete od 17 godina ne može da izađe u javnost i da tako nešto kaže. Njoj je trebao vremenski period da izađe u javnost i da pre svega sebi prizna da je žrtva zlostavljanja – kaže Azdejković.

Međutim, dirketor NVO SIgurna pozcija Dejan Nestorović smatra da su glumice slavu stavile na prvo mesto.

- Ovde je aspekt slave koji su roditelji želeli da postignu kod deteta od svega drugog. Sve škole bi trebalo da prođu kroz određan proces detaljne provre i ispitvanja kako bi mogle da rade – smatra Nestorović.

Politikolog Milica Đurđević Stamenkovski kaže da posebno treba obratiti pažnju na to kako su počinjali časovi kod Mike.

- Činjenica je da kod određenih socijalnih grupa, postoji i lider sa ritualima i da na taj način želi da manipuliše. Igrom slučaja on je iskorisito "Oče naš", možda to nije samo manipulacija, ali kroz mediski akspekt to dobija drugačiju konotaciju - kaže ona.