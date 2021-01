UŽASNA ISPOVEST BEOGRAĐANKE! Zatekla sam ćerku kako plače u hodniku, rekla mi je: 'Molim te, nemoj da se ljutiš. DODIRIVAO ME JE OVUDA...'

'Ćerka mi ima osam godina i počela je nekontrolisano da vrši nuždu. Tog dana me sačekala i rekla - mama, ja sam te lagala.'

Pozvala me je da dođem do nje. Stajala je u hodniku i kroz plač mi rekla "Malo sam te slagala, molim te nemoj da se ljutiš. Dodirivao me je ovuda..."

Ovim rečima je počela svoju ispovest Beograđanka, majka devojčica od šest i osam godina, koje je prošle godine seksualno zlostavljao pedesetogodišnji komšija. Ona je svoju ispovest dala za Radio Slobodna Evropa u kojoj je otkrila da su joj ćerke za zlostavljanje ispričale tek posle tri meseca...

- Zbog pandemije virusa korona, sredinom aprila i maja prošle godine, otišli smo u rodno selo mog oca, u zlatiborskom kraju. Nakon mesec dana vratili smo se u Beograd i nastavili normalan život - počinje svoju priču ona.

Kako navodi, nakon njih i njihovi prijatelji su otišli u isto selo sa ćerkom, međutim ubrzo su prekinuli boravak zbog seksualnog nasilja koje je jedna devojčica doživela od pedesetogodišnjeg komšije. Nakon prvobitnog šoka i činjenice da je u pitanju njen rođak, koji se aktivno družio i sa njenim ćerkama, pitala je devojčice da li su i one imale neko neprijatno iskustvo sa njim. U toj fazi one su negirale, tvrdeći da je dobar i da voli decu.

Međutim, kako priča ova majka, koja je želela da joj mediji ne otkrivaju ime, nakon tri meseca usledilo je priznanje starije, osmogodišnje ćerke.

- Pozvala me je da dođem do nje. Stajala je u hodniku i kroz plač mi rekla: "Malo sam te slagala, molim te nemoj da se ljutiš. Dodirivao me je ovuda' - kaže majka i objašnjava da joj je ćerka pokazala kuda ju je muškarac sve dodirivao:

- Prelazila je rukom preko delova tela, rekla da je dahtao, nešto govorio i pokušao da joj skine odeću ali da je uspela da mu pobegne. Pored nas je bila i mlađa ćerka, koja je sve to gledala i tada tvrdila da nju nije dirao.

Međutim, kako kaže, nakon sedam dana, i mlađa ćerka prekinula je ćutanje.

- Iskoristila sam situaciju kada sam im pravila palačinke. Opekla se, a nije mi odmah rekla da je ne bih kritikovala što je dirala šporet. Pogledala sam joj plik, koji već bio velik i rekla "Vidiš, kad mami nešto ne kažeš odmah stvori se rana koja će duže da boli i duže da zarasta. Da si mi odmah rekla, mogla bih odmah da reagujem. Tako je za sve. I ako ti napraviš nešto, ili neko drugi ako zabrlja u odnosu prema tebi, treba da mi kažeš kako bismo mogli da te zaštitimo", rekla sam joj - priča potresena majka.

Nakon toga, devojčica je sama počela da priča:

Dodirivao je i mene, samo što sam ja tada bila kod garaže sa njim dok su ostali otišli po loptu. Uzeo mi je ruku i rekao da ga mazim i diram po stomaku. Ostali su se vratili jer su našli loptu i nastavili smo da igramo fudbal. Više se nije ponovilo - rekla je ona, prepričava majka za Radio Slobodna Evropa.

Nakon toga je, kako kažu, decu odvela kod psihologa koji je utvrdio da su devojčice zaista doživele to što su ispričale.

Beograđanka kaže da su deca nakon ovog događaja počela da se ponašaju drugačije.

- Starija je počela da gricka nokte, dešava se da nekontrolisano obavljaju fiziološke potrebe. Kažu mi da sanjaju njega, policiju, selo. One su inače bile druželjubive, a sad neće da se odvoje od mene. Ukoliko se odvojimo, posle pet minuta me zovu uplakane da se vratim po njih - kaže majka devojčica.

Ona tvrdi da je slučaj prijavila i da je policija uzela izjavu na njeno insistiranje, a da je potom sama otišla u Osnovno tužilaštvo u Užicu gde ju je, kako je rekla za Radio Slobodnu Evropu, uputio Centar za socijalni rad.

Ona dodaje da ima informaciju da je taj rođak-komšija "nakon saslušanja u Tužilaštvu pušten". Navodno, nije zadržan u pritvoru zbog neuračunljivosti koju su, kako joj je rečeno, utvrdili veštaci.