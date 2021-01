VEOMA VAŽAN PROJEKAT! Ministar Stefanović prisustvovao snimanju časova za onlajn nastavu (FOTO)

Potpredsednik Vlade i ministar odbrane dr Nebojša Stefanović prisustvovao je danas na Vojnoj akademiji snimanju časova namenjenih za onlajn nastavu predmeta "Osnove sistema odbrane Republike Srbije".

- Ministarstvo odbrane, u saradnji sa Ministarstvom prosvete, radi na ovom veoma važnom projektu, u kojem našu decu u trećem i četvrtom razredu srednjih škola učimo programskim temama koje su važne za odbranu naše zemlje - rekao je ministar Stefanović i dodao da mu je drago, iako je u pitanju fakultativna nastava, što su se osim predavača iz Vojne akademije, ljudi iz Ministarstva odbrane i rezervnih vojnih starešina, u predavanja uključili i nastavnici iz različitih škola u Srbiji, sa ciljem da decu nauče najvažnijim temama koje se tiču razvoja naše vojske, elemenata odbrane i najvažnijih stvari neraskidivo vezanih za bezbednost naše zemlje.

Ministar Stefanović je zahvalio svima koji su radili na razvoju ovog onlajn, daljinskog načina učenja i izrazio nadu da će uskoro biti prilike da aktivne i rezervne vojne starešine i svi drugi predavači ponovo budu sa decom u učionicama i prenose znanje iz oblasti odbrane zemlje.

- Imali smo priliku da vidimo danas i snimanje nekih od nastavnih tema i zadovoljan sam kako su naši predavači to uspeli da urade, da deci približe sva ta znanja koja su im važna, zato što mi želimo da naša vojska bude još jača, zato što razmišljamo i o redovnom služenju vojnog roka. Želimo da razgovaramo sa svima o tome. Smatram da je to važna tema, koju i lično podržavam. Podržavam vraćanje redovnog vojnog roka - naglasio je ministar odbrane, istakavši da će ovakvi časovi, na kojima će moći da čuju himnu i vide filmove o vojsci, decu dodatno učiti patriotizmu i omogućiti im da saznaju šta je to što krasi i čini jednog dobrog, uspešnog vojnika, koji je svoju budućnost i karijeru posvetio Republici Srbiji.

Vojska je neraskidivi deo Republike Srbije i svog naroda, rekao je ministar Stefanović i dodao da kroz sve to čime učimo našu decu, želimo da jačamo patriotski duh naših građana, da ih učimo kako da budu integralni deo bezbednosti Republike Srbije i da sačuvaju sebe od bilo kakvog zla.

- Želimo da u budućnosti još intenzivnije radimo na ovome. Investiraćemo u tehnološki pristup i zajedno sa "Zastava filmom" obogatiti ova naša predavanja složenim filmovima, koji će pokazati šta je to što danas Vojska Srbije može, a nadam se da će i građani Srbije videti kako je njihova vojska svake godine jača, raste i biva sve sposobnija da bude garant bezbednosti i stabilnosti Republike Srbije - rekao je ministar Stefanović.

Za predmet "Osnove sistema odbrane Republike Srbije" snimljeno je 11 tema koje su grupisane u četiri nastavna časa za onlajn nastavu.