MINISTAR PROSVETE: Nema bojazni za decu u školama zbog korone

Ministar prosvete Srbije Branko Ružić izjavio je da se od početka polugođa kao najvažnije potvrdilo i iskustvo iz prethodnog perioda da obrazovni sistem nije plodno tle za širenje pandemije korona virusa.

"U prethodnoj nedelji sve brojke govore da nema bilo čega što bi izazivalo bojazan ni kod roditelja, ni kod dece, ni kod nas u Ministarstvu", rekao je Ružić i izneo podatke prema kojima je, "što se tiče epidemiološke slike i zdravlja dece, sve u najboljem mogućem redu".

Naveo je da je prošle nedelje u predškolskim ustanovama korona virus utvrđen kod 17 dece i 110 vaspitača na teritoriji cele Srbije, što bi značilo 0,015 ukupnog broja dece kojih ima 224.000, a kod vaspitača taj procenat je 0,76.

U osnovnim školama virus je registrovan kod 340 učenika i 322 zaposlena, što je 0,13 odsto među učenicima i 0,20 među nastavnicima. U srednjim školama protekle nedelje infekcija je portvrđena kod 360 učenika i 147 zaposlenih, pa je to jedan procenat učenika i 0,9 odsto zaposlenih.

Na intervenciju voditelja da u javnosti ima sumnji vezanih za te podatke, naglasio je da misli da nije moguće da ima većih diskrepanci u brojkama koje se objavljuju. "Očigledno je da obrazovni sistem nije mesto gde je došlo do transmisije kovida 19", naglasio je ministar.

On je kao neosnovanu odbacio primedbu voditelja da nema dovoljno tehničke opreme za određene oblike onlajn nastave, da je sistem te nastave prepušten inicijativi nastavnika i roditelja, njihovim laptopovima i kamerama, kao i da same škole oskudevaju sa opremom.

Ružić je naveo da je kada je uvedeno vanredno stanje, projektom Ministarstva prosvete, sa Ministarstvom trgovine, Unicefom i Zavodom za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, omogućeno da se krene u proces da svaka osnovna i srednja škola ima internet i da će do 2022. godine taj posao biti gotov.

Istakao je i da što se onlajn nastave tiče, nije dogodio diskontinuitet u obrazovnom procesu, da su se brzo prilagodili na taj model zahvaljujući predanosti nastavnika koji su nasnimavali sadržaje koji su se emitovali i dalje se emituju na javnom servisu.

Dodao je i da je već opremljeno 10.000 digitalnih učionica, da će ih u drugom polugodištu biti opremljeno još10.000 i s početka iduće školske godine još 11.000.

Upitan zbog čega đaci u Srbiji ne dobijaju besplatne učenike, a dobijali su ih sva deca pre 2012. godine, Ružić je rekao da se "danas u Srbiji izdvaja 700 miliona dinara za udžbenike koji su besplatni za kategorije učenika koji su lošijeg imovnog stanja", kao i 790 miliona za digitalne udžbenike.

Prema njegovim rečima, raniji sistem, kada su sva deca od prvog do četvrtog razreda dobijala besplatne udžbenike, bio diskriminatorski prema deci od 5. do 8. razreda, kao i onoj u srednjim školama.

"Nije sve u udžbenicima koji koštaju od 5.800 do 13. 000 ili 11.000 dinara. Ali ko obnavlja škole, rekonstruiše škole, gradi obdaništa? Ko obezbeđuje didaktička sredstva, udžbenike, digitalne udžbenike? Da li to radi država - da, da li je to besplatno - jeste", rekao je ministar.