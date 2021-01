OLEG LASKAREV: SPOMENIK STEFANU NEMANJI MUZEJ NA OTVORENOM, BIĆE ZA BEOGRAD ŠTO I AJFELOVA KULA ZA PARIZ

„Autor Aleksandar Rukavišnjikov i ja smo sigurno da će za neko vreme, ovaj spomenik biti ono što je Ajfelova kula u Francuskoj, Kip slobode u Njujorku u Hram Vasilija Blaženog u Moskvi, to je simbol države i simbol Beograda“, rekao je Oleg Laskarev, predstavinik autora vajara Aleksandra Rukavišnjikova, gostujući u emisiji Svitanje na RTV Pink.

Laskarev ističe da je se oovaj spomenik razlikuje do ostalih jer je pre svega komlikovan sistem. Ima telo od bronze, bunar sa staklom i efektom beskonačnosti koji pokazuje da spomenik raste iz centra zemlje kroz vekove.

„Spomenik ima četiri reljefa koji pokazuju život Stefana Nemanje, njegovu istoriju, to je muzej na otvorenom, ovakvo umetničko delo ne postoji nigde na svetu. To što Stefan Nemanja umesto krsta u ruci drži mač je posebna simbolika. Kada pogledte kako drži mač, tu nema ni napada ni odbrane što je vrlo simbolično. On pravi jedan iskorak napred, ide u budućnost“, kaže Laskarev.

Ističe da je ruskom timu umetnika srpska strana koja je učestvovala u izradi spomenika mnogo pomogla.

„Ne znam u kojoj državi smo imali takvu podršku, iskreno da vam kažem ne možemo da nadjemo ni jednu državu u svetu gde smo imali bolji odnos sa narodom“, ističe Laskarev.

Objašnjava i kako je tekao proces proizvodnje i montiranja ovog velelepnog umetničkog dela.

„Mi smo spomenik pravili u našoj livnici koja je najveća u Rusiji, napravili smo spomenik, sklopili ga od komada dimenzije 1,5 puta 1,5 metar. Prvo smo sklopili ceo spomenik, pogledali koje su greške u početku proizvodnje, rešili ih i ponovo ga raskopili. Potom smo ga u delovima dovezlikamionima i ponovo ga sklopili u Srbiji“.

Specifičnost pomenika je i to što se ogleda u ogledalu.

„To je jedinstveno rešenje autora koje simboliše povezivanje našeg vremena sa vremenom kada je Stefan Nemanja napravio prvu srpsku državu“, objašnjava Laskarev.