IVANUŠA ZA PINK: Odlično što Srbija ima na raspolaganju tolike količine vakcina, ovo nije poslednja mutacija virusa

„Novi sojevi virusa koji se pojavljuju mnogu jako brzo pogoršati situaciju. Sada se pojavio britanski soj, ali i u Brazilu postoji jedan jako sličan soj , kao i u Južnoafričkoj Republici. Dakle ima nekoliko novih varijanti za koje se zna da se mogu brže širiti, a to znači da može biti više obolelih, kao i više ljudi sa ozbiljnim tokom bolesti“, rekao je gostujući u emisiji Svitanje, Marjan Ivanuša šef SZO u Srbiji.

On ističe da je epidemiološka situacija zabrinjavajuća i bez novog virusa koji je stigao u Srbiju, jer kako kaže znamo , da kada talas udari, situacija se vrlo brzo može pogoršati.

„Baš ovih poslednjih dana srtučnjaci uz Ujedinjenog Kraljevstva kažu da novi soj može biti nešto teži oblik virusa, ali veći je problem u tome što će više ljudi oboleti jer se lakše prenosi. Za sada još nije potvrdjeno da je britanski soj teži oblik korona virusa, ali treba pratiti da li bi to mogla biti teža forma bolesti“.

Kada govorimo o vakcinaciji, kaže Ivanuša, najveći je problem obezbediti dovoljne količine vakcina, jer postoji globalna neštašica.

„Jako je bitno što u Srbiji ima dovoljno vakcna i što očekujemo da u sledećih nekoliko nedelja i meseci stignu dodatne količine vakcina. Imunizaija je najbezbedniji način da se stvori kolektivni imunitet. Apsolutno podržavamo vakcinaciju i odlično je to što Srbija ima na raspolaganju tolike količine vakcina.

Ivanuša kaže i da je u svetu bilo puno zabrnutih ljudi sa stavom da su vakcine brzo razvijene. Ipak, šef SZO u Srbiji objašnjava da od preko 200 vakcina koje su bile u razvoju, u svetu se koristi manje od 10, što znači da je tokom ispitivanja mnogo vakcina odbačeno .

„Koriste se samo one koje su bile potvrdjene kao bezbedne u velikim kliničkim studijama. Za sada izgleda da vakcine štite od novog soja, ali treba pratiti situaciju jer ovo nije poslednja promena virusa. Što ima više obolelih to je veća mogućnost da se razvije novi tip virusa i ako dodje do bitnije promene moglo bi se desti da vakcine nisu delotvorne. Zato stalno pratimo da li ima mutacija i da li se pojavljuju novi virusi“.

Kada je reč o uvodjenju kovid pasoša, Ivanuša kaže da je SZO ne zagovara uvodjenje pasoša.

„To što sada dobijaju oni koji se vakcinišu je sertifikat o vakcinaciji kao deo medicinske dokumentacije, kao i bilo koji drugi medicinski dokument“.

Zaključuje da bi se prvi rezultati vakcinacije mogli videti već za nekoliko nedelja, a kako kaže, dok ne stvorimo kolektivni imunitet, nećemo videti veliki rezultat, a to će trajati barem nekoliko meseci.