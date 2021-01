Oglasila se ministarka turizma: MEMORANDUM SA GRČKOM JOŠ UVEK NIJE POTPISAN

Predstoji usaglašavanje protokola o uslovima putovanja u Grčku, izjavila je danas ministarka trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjana Matić.

-Memorandum koji će definisati uslove ulaska putnika iz Srbije u Grčku, odnosno iz Grčke u Srbiju tokom predstojeće letnje sezone, nije potpisan, već je predviđeno da bude usaglašen i potpisan kada se ispune svi uslovi o kojima je bilo reči na jučerašnjem sastanku sa grčkim ministrom za turizam Harisom Teokarisom - istakla je Matić, saopštilo je ministarstvo.

Ona je precizirala da ti uslovi, između ostalog, uključuju međusobno priznavanje sertifikata o vakcinaciji i uspešan plan imunizacije, kao i druge tehničke detalje koji će biti utvrđeni u narednom periodu.

Matić je demantovala navode pojedinih medija u Srbiji koji su objavili da je potpisan Memorandum o razumevanju u oblasti turizma u uslovima pandemije kovida 19, između tog ministarstva i Ministarstva turizma Grčke.Potpisivanju Memoranduma prethodiće usvajanje teksta Memoranduma od strane Vlada Srbije i Grčke, navedeno je u današnjem saopštenju ministarstva.

Inače, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija juče je saopštilo da je memorandumom o razumevanju u turizmu u uslovima pandemije, koji su u utorak usaglasili ministri turizma Srbije i Grčke, omogućen ulazak vakcinisanim građanima obe zemlje u drugu zemlju, kao i da će za građane koji nisu vakcinisani biti obavezan PCR ili antigenski test. Kako je navedeno, ovakav režim će važiti od 1. maja do 1. oktobra.

Matić je navela da je dogovoreno da će memorandum predvideti međusobno priznavanje elektronskih sertifikata o vakcinaciji.

-Takođe, na granici će se raditi nasumični brzi testovi - rekla je ona. Napomenula je i da će građani koji do sada nisu mogli da ostvare zamenska putovanja za Grčku, a koji su sklopili ugovore sa turističkim agencijama, moći to da urade do 31.decembra ove godine.

-Otvaranje grčke granice za naše građane tokom letnje sezone biće simbolična slika potpune normalizacije naših života, ali i još jedna potvrda o dubokom i istinskom prijateljstvu i izvanrednim bilateralnim odnosima između Srbije i Grčke - poručila je Matić.