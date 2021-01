OVO JE NAJVAŽNIJE UKOLIKO ŽELITE DA PRIMITE VAKCINU! Nema imunizacije, ako ne ispunite ovaj uslov!

Građani se za vakcinu mogu prijaviti preko portala E-uprave, pored toga, moguće je i prijaviti se na broj telefona 0800 222 334. Do juče je u Srbiji vakcinisano 361.830 osoba.

Da biste primili vakcinu, potrebno je da budete zdravi, o čemu će s vama razgovarati lekar pre vakcinacije. Ukoliko imate simptome prehlade ili povišenu temeperaturu, potrebno je da sačekate da potpuno ozdravite.

Ukoliko imate znake prehlade i povišenu temperaturu, trebalo bi odložiti vakcinaciju dok se vaše stanje ne stabilizuje. Svakako, blaža prehlada nije kontraindikacija za vakcinaciju, ali bi trebalo uraditi opštu laboratoriju u konsultaciji s vašim lekarom. Vakcinaciji bi trebalo pristupiti čim vaše zdravstveno stanje to dozvoljava. Čak i ukoliko ste prelažali kovid, trebalo bi nakon određenog perioda primiti vakcinu jer se vakcinacijom stvara 20 puta više antitela- kaže anesteziolog dr Aleksandar Nikolić sa Klinike za anesteziologiju i intenzivnu terapiju Kliničkog centra Niš.

Ukoliko imate bilo kakvu neodumicu oko vašeg zdravstvenog stanja ili imate određene tegobe, vaš izabrani lekar vas može uputiti da uradite analizu krvne slike, nakon čega će određeni parametri pokazati da li je vaš organizam zdrav, da li imate neki upalni proces, što će pokazati CRP, ili pak leukocitarni status. Ukoliko su svi parametri u granicama normale, možete da primite vakcinu.

C reaktivni protein (CRP) poznat je u laboratorijskoj dijagnostici kao najviše ispitivan protein plazme i on služi kao upalni marker, zbog čega je važan indikator kod infekcija, nekroze tkiva ili traume. Određivanjem vrednosti CRP prikazuju se akutna zapaljenja ili infekcije, ali i neka organska oboljenja, poput infarkta srčanog mišića, tromboze, hronične upale, maligniteta. Referentni interval kreće se od 0.0 do 5.0 mg/L.