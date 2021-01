Vučićević podestio da smo Savski trg pre obnove zvali ŠTAJGOM, pa poručio: 'SRBIJA JE SADA OZBILJNA ZEMLJA KOJA IMA MOĆ I SILU DA GRADI!'

Takođe, Vučićević je dodao i da je na mestu današnjeg renoviranog Savskog trga nekada bilo mesto okupljanja narkomana, a zatim i objasnio zbog čega Stefan Nemanja u ruci drži mač, a ne krst.

ZAŠTO MAČ, A NE KRST?

"Zašto mač, a ne krst? To je odluka stručnog žirija koji je odlučivao o spomeniku. Bila je ideja da Stefan Nemanja drži krst, ali je prevagnula ideja da drži mač, pre svega jer je on državnik. Zaveo je red u državi, bukvalno mačem. Sve te ludačke priče kako je neko menjao zbog ovoga ili onoga, to je produkt bolesne mržnje. Juče na dan otvaranja spomenika, oni raspravljaju kako da izmeste i sruše spomenik Stefanu Nemanji. Da vas podsetim, jedan od liderčića te žute Đilasove opozicije je kada je završen Hram Svetog Save rekao, da to nije trebalo da se gradi, da je to trebalo da se sruši. Beograd je zaista Njujork Balkana. Iza Stefana Nemanje vidite najmoderniji deo u ovom delu Evrope. Iza spomenika imate veličanstvenu zgradu bivše stanice, koja će biti pretvorena u muzej. Iza imate zgradu pošte kojoj će biti vraćena fasada. To će biti najbolje i najlepše mesto. Ovo više nije ona Srbija. Ovo je Srbija, ozbiljna država, koja ima moć i silu da gradi" - priča Dragan J. Vučićević.