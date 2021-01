STIGLO JOŠ 40.000 DOZA RUSKE VAKCINE: U Srbiju dopremljen novi kontigent cepiva protiv korone

Novih 40.000 doza dopremljeno je jutros oko šest sati, a na beogradskom aerodromu "Nikola Tesla" avion sa vakcinama je dočekao ministar za inovacije Nenad Popović.

Sa novih 40.000 doza moći će da bude vakcinisano 20.000 ljudi.

Premijerka Ana Brnabić najavila je juče da će u ponedeljak stići i nove količine "Fajzerove" vakcine.

Popović: Stiglo po 20.000 doza prve i druge komponente vakcine

U Srbiju je jutros stiglo 40.000 doza ruske vakicne Sputnjik V - 20.000 doza prve i 20.000 doza druge komponente cepiva, rekao je ministar za inovacije Nenad Popović. Popović je za Tanjug rekao da se očekuje da tokom februara i marta budu isporučene i ostale količine, od ukupno dva miliona doza ruske vakcine. Takođe, naveo je da se 11. februara očekuje dolazak ruskih eksperata u Srbiju, koji će sa srpskim stručnjacima razgovarati kako da se što pre otpočne prozivodnja ruskih vakcina u Srbiji. Popović, koji je jutros dočekao avion sa vakcinama na beogradskom aerodromu, rekao je da su sve vakcine dopremljene u specijalnim kontejnerima, koji imaju termoizolaciju, sa temperaturom od minus 20 stepeni, koja se kontroliše, kako bi vakcine bile prenete ispravno. "Ozbiljan logostički poduhvat je bio da vakcine koje su pre manje od 24 sata bile u fabrici u Vladimirskoj oblasti u Rusiji budu već jutros u Beogradu, ali uz izuzetno zalaganje celog tima Vlade Srbije smo ovo uspeli da uradimo", rekao je Popović. On je dodao da je pred samom Rusijom veliki izazov, jer žele da urade imunizaciju što većeg broja stanovnika, kojih imaju više od 150 miliona, pa su krenuli sa velikom proizvodnjom vakcina, u kojoj često dolazi i do problema, ali da zahvaljujući bratskim odnosima dve zemlje, Srbija rusku vakcinu dobija pre drugih. Popović je preneo da je proteklih 10 dana bio sam u Moskvi, gde je razgovarao sa prvim potpredsednikom ruske vlade zaduženim za celu rusku industriju i ministrima zaduženim za vakcinu, te da su svi istakli da je Srbija za Rusiju na listi prioriteta broj 1, za isporuku vakcine. "Isticali su izvanredne prijateljske, bratske odnose dva naroda, dve valde i najbolje odnose dva predsednika, Vučića i Putina. To će omogućiti Srbiji da u sledeće dve, tri nedelje nastavi razgovore o proizvodnji ruske vakcine u Srbiji, na 'Torlaku'", rekao je Popović. Dodao je da se 11. februara očekuje dolazak ruskih eksperata, koji će zajedno sa srpskim stručnjacima razgovarati kako da se što pre otpočne proizvodnja vakcina u Srbiji. "Očekujemo tokom februara i marta isporuku i ostalih količina od dva miliona doza i sigurno je da ćemo i u narednom periodu imati mnogo mogućnosti da sa ruskom stranom razgovaramo o zaštiti zdravlja našeg stanovništva, a nastavićemo i sa jačanjem naše ekonomije", rekao je Popović.