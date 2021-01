OTKRIVAMO: Kakva kazna čeka maloletnike osumnjičene za silovanje i zašto NEĆE IĆI U ZATVOR (VIDEO)

Psihijatar Ivica Mladenović za Pink kaže da ovo nije prvi, a nažalost ni poslednji slučaj.

- Rekao bih da je to odraz situacije u društvu, ne samo kod nas, već i u svetu. To je jedan globalni trend degradiranja moralnih vrednosti, humanosti... Uvek kažem da ako deca prave prestupe, treba preispitati odrasle, socium, obrazovni sistem i porodicu i u tim karikama treba tražiti problem jer deca samo sprvode model odraslih - naveo je Mladenović.

On je istakao da je silovanoj devojčici upropašten život za sva vremena.

Maloletni silovatelji rastu u psihopate?

Maldenović je ukazao da sa 14 imamo osobu sa poremećajem ponašanja i tek posle 18 godina može da postavi dijagnoz poremećaja ličnosti, odnosno psihopatije, tako da će najverovatnije ti mladi ljudi izrasti u psihopate. - Psihopatija je takozvani antisocijalni poremećaj ličnosti. Krucijalno je da je ta mlada osoba već debelo zabrazdila ako je ovo uradila sa 14 ili 15 godina, jer to znači da je model u porodici bio loš, da je društvo bilo loše i to znači da smo mi kao sistem poslali poruku o pravom modelu - naveo je on. Mladeonović je ocenio da moramo da osnažimo porodicu, obrazovni sistem i da razmislimo kakav model dajemo kao društvo