NAJOPASNIJE igrice na društvenim mrežama - OVI IZAZOVI LEDE KRV U ŽILAMA

Edukator za bezbednost dece na internetu Katarina Jonev Ćiraković otkriva kako spasiti decu od pošasti na društvenim mrežama.

Smrt dvanaestogodišnjeg Đ. S., unuka generala i haškog svedoka Božidara Delića, koji je u utorak veče pronađen obešen o krevet na sprat, dok je navodno igrao igru na društvenoj mreži Tiktok, otvorila je pitanje kako odvratiti decu od ruleta smrti.

Edukator za bezbednost dece na internetu Katarina Jonev Ćiraković ističe da roditelji moraju svoje mališane edukovati o opasnosti koja vreba na internetu istoga dana kad im poklone mobilni telefon ili kompjuter.

Prema njenim rečima, deci treba kazati da internet nije zlo mesto, ali da ona moraju imati na umu da na njemu, kao i u životu, vrebaju loši ljudi.

Kako ističe Jonev Ćirakovićeva, koja je i autor knjige „Bezbednost dece na internetu – vodič za roditelje”, poslednji slučaj smrti dečaka nakon što je prihvatio Tiktok izazov, samo je potvrda da mališani vrlo lako instaliraju ovu aplikaciju uprkos tome što ona nije namenjena za mlađe od trinaest godina.

NISU SVESNI DA IZAZIVAJU SUDBINU

Kao što su roditelji govorili ne kada deci da ne pričaju s nepoznatima na ulici, tako danas treba da im govore da ne ko- municiraju na društvenim mre- žama sa nepoznatima. Deca su, kao i odra- sli, postala opsednu- ta brojem lajkova i pregleda na društvenim mrežama i poslednji slučajevi nam pokazauju da su neka spremna da daju i život zarad velikog broja virtuelnih sviđanja.

Kad prihvataju izazov na Tiktoku, deca nisu svesna da ozbiljno izazivaju sudbinu. Ukoliko su hiperaktivna i ne možete da nađete način da s njima razgovarate na ovu temu, ne časite časa, već ih odvedite kod psihologa – navodi naša sagovornica.

Roditelji bi, prema njenim rečima, morali da znaju koje sadržaje njihova deca gledaju i ko su im uzori na društvenim mrežama, ali nikako ne bi trebalo da im po svaku cenu zabranjuju određene aplikacije.

PALJENJE UTIČNICE NOVČIĆEM

Zbog lažne popularnosti, mnogi rizikuju i da ih udari stuja, pa se snimaju dok novčićem ili nekim drugim metalnim predmetom pale utičnice.

PAPIRIĆ ISPOD KAPKA

Papirić na kome su napisali „18+” pojedini Tiktokeri guraju ispod kapka, a potom sve to snimaju zarad što više pregleda.

LEPLJENJE USANA SUPERLEPKOM

Ovaj izazov je naročito popu- laran među ženskom popu- lacijom, a on obuhvata lepljenje gornje usne superlepkom kako bi se dobio efekat silikonskih usana.

PROMENA BOJE OČIJU

Od dece se traži da pomešaju izbeljivač, želatin, kremu za brijanje i sredstvo za dezinfikovanje ruku i sipaju ovu smesu u platičnu vrećicu, a potom je utisnu u oko kako bi „pro- menili” boju očiju. Nakon isprobavanja ovog izazova, mnoga deca su prijavila krvarenje očiju, opekotine i oslabljen vid.

LIZANJE VC-ŠOLJE

Zarad popularnosti, mnogi su odlučili da prihvate i izazov lizanja vc šolje, koji je naročito popularan u Americi.

– Imali smo slučaj jedne trinaesto-godišnje devojčice koja je govorila nekoliko jezika, bila najbolji đak u školi, svirala violinu. Roditelji su joj zabranili sve društvene mreže, a ona bi ih svaki dan na putu do škole instalirala, a po povratku gasila profile.

Upravo zbog ovog i sličnih slučajeva, roditelji moraju imati na umu da su društvene mreže dečje novine, zbog toga im samo treba ukazati na koji način one treba da se koriste – kaže Jonev Ćirakovićeva.

Iz Ministarstva turizma, trgovine i telekomunikacija navode da je u poslednjih nekoliko godina nesporna ek- spanzija internet kulture, koja pored svojih dobrih i korisnih strana sa sobom nosi i zloupotre- be i rizike. Kako navode, ministarstvo je još pre četiri godine osnovalo Nacionalni kontakt-centar za bezbednost dece na interne- tu, koji je dosad imao 15.000 poziva, primio 4.760 mejlova i preko 1.000 poruka onih koji su tražili savet ili informaciju o bezbednosti na internetu.

– Smatramo da je edukacija dece i roditelja najbolja prevencija kad je reč o opasnosti koje vrebaju na internetu. Od početka rada zabe- leženo je 14 prijava opasnih deč- jih igara koje su prijavili odrasli, odnosno roditelji. Prijavljene su takozvana igra „Plavi kit”, zatim igrica „Momo”, „cimet izazov”, nestanak na 72 sata, „petoparac izazov” (penny challenge), „po- lomi glavu izazov” (skull-breaker challenge), gutanje kapsula praška za veš (tide-pod challenge). Ovi slučajevi prosleđeni su MUP i Tužilaštvu za visokotehnološki kriminal, a posledice ovih izazo- va, prema našim dosadašnjim saznanjima, nisu izazvale teže posledice po zdravlje i živote dece – navode u ministarstvu. Kako uveravaju u ovom držav- nom organu, nadležni prate trenutni fenomen Tiktok iza- zova koji su popularni među mladima.

ŽELE DA SE DOKAŽU U DRUŠTVU

Aktuelan je izuzetno opasan izazov fotografije selfija na ekstremnim mestima. Deca se upuštaju u te u izazove jer misle da je to put da se dokažu u društvu, da privuku pažnju, dobiju što više „lajkova”. Roditelji moraju da kontrolišu i razgovaraju sa svojom decom, šta rade dok su on- lajn, sa kim komuniciraju, koje sajtove pregledaju, šta misle o opasnim igrama izazova, kakvi su njihovi stavovi o tome, da li se to događa u školi, da li poznaju nekog ko to radi, kakva su njihova očekivanja – kažu u ministarstvu.

UREDITI MREŽE NA INTERNETU

Srbija će pružiti punu podršku svakoj evropskoj ili globalnoj inicijativi kojoj je cilj da uredi društvene mreže na internetu, izjavila je ministarka trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjana Matić.