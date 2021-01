DA LI ĆE SE UVODITI KOVID PASOŠI? Ivanuša odgovorio na pitanje koje muči mnoge

Stav Svetske zdravstvene organizacije je da nema mesta za uvođenje kovid pasoša, kaže direktor Kancelarije SZO u Srbiji Marijan Ivanuša i dodaje da vakcina nema dovoljno u svetu, da ih treba koristiti prioritetno za najizloženije grupe ljudi, a ne za turiste.

On je za Tanjug rekao da se slaže da treba izdavati medicinsku potvrdu, sertifikat da je neka osoba vakcinisana, i da je posebno važno nakon prve doze vakcine da se zna koju vakcinu je osoba primila i kada treba da se revakciniše.

-To je deo redovne medicinske dokumentacije, ali nije putni dokument. Mi znamo da je trenutno obavezna vakcinacija u svetu, prema međunarodnim pravilima, samo vakcinacija protiv žute groznice. Dakle ako neko dolazi iz endemskog područja treba da je vakcinisan kada putuje na druga područja - naveo je Ivanuša.

Napominje da se vakcinacijom protiv virusa korona pojedinac štiti od ozbiljnog oblika bolesti, a kada se dovoljan broj ljudi vakciniše stvara se kolektivni imunitet i pandemija stavlja pod kontrolu.

Ističe da za sada uvođenje kovid pasoša, koji podrazumevaju da se u pojedine zemlje dozvoli ulaz putnicima samo koji su vakcinisani protiv virusa korona, "ne dolazi u obzir".

-Mišljenja smo da vakcine za koje znamo da ih nema dovoljno u svetu treba da se koristi prioritetno za najizloženije grupe ljudi, a ne za turiste - rekao je on.

Ivanuša smatra da Srbija ima izuzetno dobar tempo vakcinacije građana i da se nada da će tako da se nastavi. Napominje i da to zavisi koliko će vakcina imati na raspolaganju.

-Srbija ima izuzetan tempo u vakcinaciji. Danas sam pogledao i na globalnom nivou Srbija je, mislim čak, među prve tri po broju vakcinisanih stanovnika na dnevnom nivou - rekao je Ivanuša.

Osim što ima dostupnih vakcina Srbija je, kako kaže, dobro logistički organizovala vakcinaciju te puno ljudi može da se vakciniše u jednom danu, što nije lak zadatak.Upitan kada se mogu očekivati vakcine iz COVAX programa on je rekao da se u prvom kvartalu ove godine, do kraja marta, na globalnom nivou može očekivati oko 150 miliona doza, da se do kraja juna može očekivati još dodatnih 500 miliona doza vakcina, a do kraja godine oko dve milijarde doza.

-Teško je predvideti kada bi deo tih vakcina mogao da završi i u Srbiji. Radi se intenzivno na tome. Imamo informaciju da će prve dopreme u svetu, dakle globalno, biti simbolične u februaru, a onda veće količine u martu. OCcekujemo u Evropi oko 10 miliona doza, ali znamo ima puno država - naveo je Ivanuša.Ističe da i nakon vakcinacije ostaju preventivne mere - maska distanca, higijena ruku.

Podseća da se vakcinacija obavlja u dve doze, da se nakon prve doze razvija imunski odgovor koji nije dovoljan da bi štitio od zaraze.Nakon druge doze, pojašnjava, mora se sačekati deset dana do dve nedelje da se stvori imunitet koji bi trebao da štiti od virusa.

-Nadamo se da će masovnom vakcinacijom da se stekne kolektivni imunitet pa ćemo ubuduće, možda čak i u drugoj polovine ove godine, lakše disati i možda moći živeti i bez maske - zaključio je on.