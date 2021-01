REZERVACIJE BEZ DEPOZITA I CENE NIŽE ZA 10 ODSTO! Grci se spremaju za leto - evo šta je sa drugim letovalištima

Iako se još ne zna da li ćemo i kako moći da letujemo u Grčkoj, cene aranžmana već se polako pojavljuju u ponudama turističkih agencija, onih najoptimističnijih, koje se nadaju dobroj sezoni.

Slična situacija je i sa crnogorskim letovalištima, pošto nam za ulazak u ovu zemlju nisu potrebni negativni PCR testovi.Poznavaoci prilika ocenjuju da će cene verovatno biti nešto niže ako se granice ranije otvore, odnosno da će aranžmani biti nešto skuplji ako se bude čekao poslednji trenutak za međudržavni dogovor. Trenutno su cene u Grčkoj uglavnom slične prošlogodišnjim ili nešto niže, do 10 procenata, a takva situacija je i u Crnoj Gori.

Međutim, za desetodnevni boravak u Grčkoj za najtraženije termine u jeku sezone (jul-avgust) i dalje je potrebno spremiti i do 600 ili 700 evra za 10 noćenja u dvokrevetnoj hotelskoj sobi.

Grci malo opušteniji

Kako ističu naši sagovornici, čini se da su vlasnici hotela i apartmana u Grčkoj ove godine nešto opušteniji, pošto se nadaju i poseti turista iz zemalja EU kojima je već dozvoljeno putovanje (Bugarska, Rumunija).

Ana Nikolić, vlasnica turističke agencije "Nikana" na Tasosu, kaže da je njena agencija od vlasnika smeštaja zatražila cene još u novembru.

- Kako bi vlasnici izašli u susret mnogobrojnim srpskim turistima koji godinama biraju iste destinacije, a mnogi od njih i iste hotele i apartmane, za naše turiste postoji mogućnost rezervacije smeštaja bez obaveznog uplaćivanja depozita, sve do trenutka kada se bude znalo da li će moći da uđu u Grčku ili ne, odnosno do otvaranja granica. Na ovaj način vlasnici žele da pokažu lojalnost našim turistima - objašnjava sagovornica "Blica".

Rumuni i Bugari već krenuli

Ona dodaje da je oko 30 procenata vlasnika smeštaja odmah poslalo svoje cenovnike i cene su iste kao prošle godine ili nešto niže, za pet do deset odsto. Još oko 20 odsto vlasnika je poslalo cene posle nove godine i one su takođe iste ili nešto malo niže.

- To nam govori o tome da oni očekuju dobru sezonu - ističe naša sagovornica i dodaje da i grčki premijer Micotakis, kao i ministar turizma Haris Teoharis u svim svojim obraćanjima naglašavaju "da očekuju dobru turističku sezonu, da je Grčka bezbedna zemlja, kao i da neće biti uslovljavanja turista za ulazak u zemlju i da vakcine neće biti preduslov".

Kako ističe, "to je sigurno jedan od značajnih razloga zašto hoteli i apartmani drže cene".

- Jednostavno očekuju da sezona bude dobra - ocenjuje Ana Nikolić, uz napomenu da su destinacije koje najviše zanimaju naše turiste (Halkidiki, Solunska regija, Tasos) istovremeno i regije koje privlače rumunske i bugarske turiste.S obzirom na to da je kretanje unutar Evropske unije moguće i sada, turisti iz ove dve zemlje su već počeli da rezervišu smeštaj.

Šarene cene za kupanje u Crnoj Gori Krajem maja u privatnom smeštaju na Crnogorskom primorju možete provesti 10 dana za 120 do 150 evra. Tako se kreću cene u Herceg Novom, Sutomoru, Ulcinju. U Budvi, Tivtu ili Baru možete naći smeštaj u vili od 180 evra za 10 dana pa naviše, dok apartmani u Budvi u junu koštaju od 36 evra za noć, mada je prosek oko 45 evra. Noćenje u hotelima u ovom gradu košta od 65 evra, ali se najveći broj ponuda kreće oko 100 evra. Cene u julu su oko 10 do 20 evra skuplje. U Herceg Novom noćenje u hotelu u julu košta od 55 evra, dok se apartmani mogu naći i za 40 evra za noć. Cene hrane i pića se još nisu preterano promenile, mada turistički radnici kažu da će sve zavisiti od toga kako krene sezona. Za sada kafu na plaži možete da popijete u proseku za dva evra, kao i pivo. Pastu ili rižoto ćete u restoranima platiti od sedam do 10 evra.

Popularna predsezona

Cene smeštaja se trenutno kreću od 30 evra po osobi za 10 dana na Lefkadi početkom juna, do 600 evra na Skijatosu i u Polihronu u julu i avgustu.U predsezoni, u drugoj polovini maja, 10 noćenja na Halkidikiju sa autobuskim prevozom iz Beograda može se naći već od 70 evra, a ukoliko krenete svojim kolima, možete platiti i samo 30 evra po osobi.

Na Tasosu početkom juna možete provesti 10 dana za 75 do 85 evra, dok će vas boravak u vili u Stavrosu, u istom terminu, koštati oko 100 evra. Ako odlučite da dođete u avgustu, moraćete da spremite 225 evra.

Kafa od 2,5 do 5 evra

Što se tiče vanpansionskih troškova, kafa se u zavisnosti od letovališta i prestiža objekta može popiti za 2,5 do pet evra. Prosečna cena piva je od tri do četiri evra, a koktela od šest do 10. Što se tiče girosa, prosečne cene su dva, tri evra, a picu možete pojesti za šest do 10 evra. Cene voća i povrća su približne srpskim, dok je meso neznatno skuplje.Ipak, turistički radnici ističu da je zemlja još uvek u nekoj vrsti lokdauna, pa preporučuju putnicima da se o cenama raspitaju i neposredno pred polazak na letovanje.