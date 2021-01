‘Onima koji kritikuju spomenik Stefanu Nemanji istorija počinje kod Tita! Savski trg je sada uređeno mesto na koje treba da smo ponosni’ (VIDEO)

Jdnom delu javnosti sporna je srpska istorija i njeno shvatanje, zbog toga im smeta uređeni Savski trg i spomenik Stefanu Nemanji kako simbol države, kažu sagovornici za TV Pink.

Spomenik srednjevekovnom srpskom vladaru Stefanu Nemanji, visok 23 metra i težak 68 tona, svečano je otkriven u sredu uveče na Savskom trgu u centru Beograda. I pre otkrvanja spomenika i nakon toga usledile su kritike jednog dela javnosti upućene na izgled i poziciju spomenika, a marketinški stručnjak Nebojša Krstić ocenio je za Novo jutro TV Pink da o ukusima ne treba da se raspravlja, i da te kritike zapravo nisu dobronamerne.

-Daleko da je reč o polemici, već je u pitanju hajka. Rasprava se desila gde su kvazi stručnjaci počeli da pričaju šta im se sviđa a ša ne. O ukusima se ne raspravlja, kaže se. Kada dobiju izbore u Beogradu, onda mogu da uređuju onako kako žele i da pravi spomenike kakve žele. Naravno, svako ima pravo da mu se nešto sviđa ili ne sviđa – ocenio je Krsić.

Reditelj Dragoslav Bokan kaže da su na spomenik reagovali ljudi koji imaju potpuno drugačije viđenje istorije i umetnosti.

-Odjenom su počeli da se javljaju ljudi kojima isotrija počinje ju Jajcu, a nama na Hilandaru. Po tome se razlikujemo. Ta deca komunizma imaju zadatak da spreče sve što je protiv Mojsija. Oni dele sve na pre Tita i posle Tita. Interesantno je ko to radi, a glavna ličnost je Dejan Atanacković. On ima takav model mišljenja da se nikada ranije nije oglašavao na temu izgleda spomenika, on se divi Manconijevoj konzervi sa fekalijama, Marina Abramović je njegov heroj i on je čovek koji je protiv estetike – kaže Bokan.

Kako kaže, deo Beograda na kojem se nalazi spomenik, nekada je bilo ruglo grada.

-Tu je bio park koji smo zvali porgbnim imenom, nikada se tu ljudi nisu nalazili. Odjenom sada taj deo njima posaje važan, jer njima svetinja smeta i to sada kada je uređeno i kada je tu postavljen spomenik jednom srpskom vladaru – kaže Bokun.

-Ovde je sporna Srbija i srpski narod. Sporan je Stafan Nemanja ali i predsednik Vučić, sporan im je i Beograd. Da je neko odlučio da digne spomenik Krleži ili Titu, oni bi išli da se tamo klanjaju. Međutim, kada je u pitanju Stefan Nemanja to im ne odgovara – kaže Karanović.