SMRTONOSNI POSTKOVID SINDROM kosi najmlađe: Ako primetite ove ZNAKE kod vaše dece odmah reagujte

Multisistemski inflamatorni postkovid sindrom (MIS), upalno stanje koje zahvata srce, pluća i bubrege, usled čega može doći i do smrti, sve više pogađa decu širom sveta. Nažalost, kako stručnjaci navode za Objektiv, ovaj sindrom je uočen i kod srpske dece od početka pandemije, a od njega je pre dva dana preminula i dvanaestogodišnjakinja u Novom Pazaru, iako zvanično nije potvrđeno da je imala kovid-19.

Kako za navodi pulmolog i rukovodilac dečje klinike KBC „Dragiša Mišović” Olivera Ostojić, od 600 dece koja su lečena u ovaj ustanovi, njih desetoro imalo je postkovid sindrom.

– Ovi mališani i njihovi roditelji prethodno nisu ni znali da su zaraženi ili su imali blažu kliničku sliku. Simptomi ovog oboljenja su visoka temperatura, malaksalost, dijareja, povraćanje, teško i otežano disanje, a neretko može doći i do smrtnog ishoda – navodi dr Ostojić.

Situacija pod kontrolom

Naša sagovornica navodi da se trenutno na ovoj klinici nalazi sedmoro dece pozitivne na kovid-19.

– Deca koja su su bila kod nas prebačena su u tercijarnu ustanovu, svi su lečeni kratko i prošli su bez ikakvih komplikacija, pa su puštena kući. Trenutno na našoj klinici sva deca koja su pozitivna na virus ili imaju simptome bolesti su dobro i niko od njih ne pokazuje znake MIS – kaže doktorka Ostojić.

Počinje kao obična infekcija

Pedijatar Saša Milićević kaže da je postkovid sindrom retka pojava, a da se ne može znati kako će dete reagovati.

– To najčešće krene kao klasična infekcija, pa se odjednom aktivira. Nekad organizam počne da deluje previše jako, pa pod dejstvom te infekcije oštećuje i one normalne i, nažalost, dođe do fatalnog ishoda. To plaši roditelje, ali i za lekare je neprijatna situacija – priznaje doktor Milićević.

Prema rečima pedijatra, ovaj postkovid sistem je u stvari reakcija dečjeg organizma koja nastaje nakon što se odbrambene supstance u organizmu luče u većoj količini, koja može da napravi veliki problem.

– To bismo mogli shvatiti kao predoziranje našim unutrašnjim bakterijama, koje služe da suzbiju infekciju. Kao kad date veliku dozu nekog leka – upozorava naš sagovornik.

Roditelji reagujte odmah

Dr Milićević apeluje da bi roditelji trebalo da zatraže lekarsku pomoć ukoliko se dete žali na bolove u stomaku, na peckanje očiju, ukoliko su mu natečene ruke ili noge, crvene i ispucale usne.

– Sindrom može biti različitog stepena, a nekad može biti jak, pa se završi fatalnim ishodom. Ako se na vreme reaguje, može se izlečiti. Mala je smrtnost, takvih pacijenata nema mnogo, a obično takva deca zahtevaju tretman na intenzivnoj nezi, gde im se daje venska terapija – objašnjava naš sagovornik.

Podsećamo, u periodu od šest meseci u Americi je zabeleženo 1.659 slučajeva sa ovim sindromom, od kojih se 26 završilo smrću deteta, dok je u Sloveniji 48 dece imalo ovaj sindrom s lakšim simptomima.

Prošle nedelje od MIS je u Zagrebu preminuo jedanaestogodišnji dečak koji je bio pozitivan na koronavirus.