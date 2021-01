'Primili ste prvu dozu vakcine? Odlično, ali ponašajte se KAO DA NISTE' Ovo će vam reći SVAKI LEKAR, i domaći i strani, a evo i zašto!

Nema opuštanja ni nakon vakcine!

Vakcinacija protiv kovida 19 jeste „svetlo na kraju tunela“, samo što do tog kraja ima još puno da se hoda i to sa maskom i uz pridržavanje svih protivepidemiloških mera. Tako bi, ukratko, mogla da glasi poruka za sve koji bi već nakon primljene prve doze vakcine hteli da se ponašaju kao pre pandemije korone.

Vakcinacija u Srbiji je odlično krenula, toliko dobro da smo sa oko 450.000 vakcinisanih druga zemlja u Evropi po broju cepljenih na sto hiljada stanovnika. Vakcina svakako jeste najjače oružje u borbi protiv korone, ali daleko od toga da nakon ovog rezultata možemo bilo kako da se opustimo. Iz najmanje tri razloga...

Tri razloga zašto nema opuštanja ni nakon vakcine

Prvo, ogromna većina vakcinisanih primila je tek prvu dozu cepiva, a potpuni efekat vakcine stiče se tek dve nedelje nakon druge doze.

Imajući u vidu da je razmak između dve doze tri nedelje realno je očekivati da će više od 450.000 ljudi koliko je do sada vakcinisano gotovo potpuni imunitet na koronu steći početkom marta.

Sve to ukazuje da u narednom periodu vakcinisani moraju i dalje da nose masku, drže fizičku distance i poštuju sve druge epidemiloške propise kako bi mogućnost da se zaraze sveli na najmanju moguću meru.

Takođe, treba imati u vidu da i kada ovih 450.000 vakcinisanih početkom marta stekne gotovo potpuni imunitet na koronu to će značiti da je svega oko 6,5 odsto populacije imunizovano.

Ako znamo da je trećina stanovnika preležala koronu i dalje smo daleko od kolektivnog iminiteta koji treba da čini 60-70 odsto stanovnika. Nažalost, pokazalo se da i oni koji su preležali koronu mogu ponovo da se zaraze.

Konačno, dosadašnje analize, istraživanja i proučavanja pokazuju da i oni koji su primili dve doze vakcine i stekli imunitet na koronu mogu i dalje da budu prenosioci virusa. To znači da bi trebalo da nose masku kako bi smanjili mogućnost da zaraze druge, pogotovo najbliže koji nisu vakcinisani ili nisu stekli antitela na kovid 19.

Stokić: Moguće je da se zarazimo nakon prve doze

Direktorka Kliničkog centra Vojvodina Edita Stokić istakla je da i vakcinisani moraju biti na oprezu kao da nisu vakcinisani, jer sve dokle god ne prime drugu dozu i postignu pun imunitet mogu da se zaraze koronavirusom.

Stokić je upozorila da je moguće da i vakcinisana osoba dobije simptome virusa korona nakon prve doze i da zbog toga nema popuštanja u međuvremenu.

- Ono što treba da imamo na umu, to je da iako je neko vakcinisan ne sme da popusti u merama zaštite i da sebe smatra već dovoljno imunizivnim, jer je moguće da u međuvremenu, do postizanja potpune odbrane organizma, dođe i do zaražvanja - rekla je Stokićeva.

Šekler: Vakcina garanicija da se nećemo teško razboleti

Slično naglašava i virusolog i mikrobiolog Veterinarskog instituta Кraljevo Milanko Šekler koji je pozvao sve vakcinisane da se nakon prve doze ponašaju kao da nisu primili cepivo i da nose masku i održavaju fizičku distancu.

- Znači, vakcinisani nakon prve doze nemaju nikakvog razloga za opuštanje, sve dok ne prime drugu dozu vakcine i dok ne prođu još dve nedelje, moraju da se pridržavaju apsolutno svih mera, kao da se ništa nije desilo. Tek nakon dve nedelje od druge doze imuni sistem je dostigao onaj nivo zaštite da vi možete da kažete: sad sam zaštićen, u smislu da se nećete teško razboleti - rekao je Šekler.

Vodeći britanski epidemiolog: I vakcinisani prenose virus?

Da vakcinisani i nakon druge doze cepiva mogu biti prenosioci virusa upozorio je zamenik ministra zdravlja Velike Britanije i vodeći epidemiolog Džonatan Van-Tam.

Kako je naglasio, "vakcina ne može da vam garantuje da nećete uopšte da se razbolite, ona vam samo garantuje da je vaš život sada zaštićen i da ne možete da dobijete neki teži oblik i budete životno ugroženi“.

I on je naveo da su potrebne najmanje tri nedelje posle vakcinacije kako bi se u potpunosti razvio imuni odgovor kod starijih osoba: "Čak i kada primite obe doze vakcine, možda ćete i dalje preneti kovid-19 nekom drugom i lanci prenosa će se nastaviti".

Van-Tam je upozorio građane da se pridržavaju mera i posle vakcinacije kako ne bi izlagali rizicima druge ljude koji čekaju da prime svoju dozu.

Ko sme, a ko ne sme da primi vakcinu

Direktorka KCV Edita Stokić je navela da je poznato da su oboleli od dijabetesa tipa 1 i 2 tri do četiri puta u većem riziku od obolevanja od kovida 19 uz težu kliničku sliku, ali i uz češću hospitalizaciju, boravak u jedinicama intenzivne nege, ali i letalnim ishodom.

- S druge strane je pokazano da je dobra glikoregulacija značajan faktor koji može uticati na smanjenje obolevanja i smrtnosti - istakla je Edita Stokić.

Kako je dodala, Američka dijabetološka asocijacija, koja je vodilja u stručnom aspektu lečenja pacijenata sa dijabetesom, jasno je istakla da je vakcinacija jedna od najbezbednijih opcija za prekid i izlazak iz ove epidemije i u populaciji dijabetesnih bolesnika.

Naglasila je da vakcinu mogu da prime i drugi endokrinološki pacijenti, kao i osobe koje primaju hormonsku terapiju.

Alergija nije prepreka vakcini, osim…

Biohemičari i epidemiolozi ističu da vakcinu mogu da prime i ljudi alergični na penicilin, ambroziju, prašinu, jaja, školjke…

Ipak, kako kažu, veoma je bitno da oni koji imaju bilo koji vid alergije, a posebno na lekove, o tome obaveste svog lekara i posavetuju se sa njim pre nego što odu da prime vakcinu. Najugroženija za vakcinaciju je grupa ljudi koji su ranije imali anafilaktički šok. Inače, vakcina se ne preporučuje onima koji imaju akutno ispoljenu alergiju.

Vakcinu protiv kovida 19 ne treba da prime trudnice jer nijedno dosadašnje ispitivanje cepiva nije obuhvatilo trudnice. Slično je i za decu, ali vodeće svetske farmaceutske kuće sada

Osobe sklone trombofiliji da se jave hematologu pre vakcine

Vakcina protiv kovida 19 mogla bi da ima neželjene efektre na osobe sklone trombofiliji pošto je jedna od mogućih nus pojava cepiva zgrušavanje krvi.

Zbog toga se osobama koje su sklone trombofiliji preporučuje da pre vakcinacije odu kod hematologa i posavetuju se sa njim da li mogu da prime cepivo.