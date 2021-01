REVAKCINACIJA STANOVNIŠTVA POČINjE 8. FEBRUARA: Srbija i dalje druga u Evropi po broju vakcinisanih u odnosu na ukupan broj stanovnika!

Posle dve nedelje, vakcinacija protiv korona virusa danas je obustavljena na jedan dan, kako bi bili dezinfikovani punktovi na kojima je rađena.

Tim povodom zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić obišao je na beogradskom sajmu ekipe Zavoda za biocide koje rade dezinfekciju i rekao da će vakcinacija biti nastavljena sutra, a da se se dezinfekcija radi kako bi prostor u kojem se ljudi vakcinišu bio potpuno bezbedan.

- Do sada smo u dve hale Beogradskog sajma vakcinisali oko 45.000 ljudi. One će i dalje ostati u funkciji, a obezbeđivaćemo i nove punktove za vakcinaciju jer, kako je najavio predsednik Vučić, obezbeđeno je novih milion vakcina, što znači da ćemo i dalje vakcinaciju raditi ovim tempom - rekao je Vesić.On je najavio da 8. februara počinje revakcinacija stanovništva i naveo da je u Beogradu do sada vakcinisano više od 100.000 ljudi.

- Mi smo druga zemlja u Evropi po broju vakcinisanih u odnosu na ukupan broj stanovnika - rekao je Vesić i dodao da su prve dve nedelje vakcinacije prošle odlično.

Predsednik Skupštine grada Nikola Nikodijević apelovao je na Beograđane da i dalje budu odgovorni i da posebno vode računa o dezinfekciji prostora.

- Iako je veliki broj ljudi vakcinisan, oni još nisu revakcinisani, tako da su mere opreza i dalje neophodne - rekao je Nikodijević.

Dezinfekciju na Sajmu radi 15 ekipa Zavoda za biocide, a u gradu ukupno radi 25 ekipa.Sledeceće nedelje trebalo bi da bude otvoren još jedan punkt za vakcinaciju, a reč je o hali "Belekspo".Tačan datum otvaranja tog punkta biće saopšten sledeće nedelje.