NJUJORK TAJMS OBJAVIO AMERIČKE PODATKE: Srbija je, po stopi vakcinacije, IZNAD ZEMALJA EVROPSKE UNIJE

Širom sveta je primenjeno više od 90.400.000 doza vakcina, što je 1,2 doze na svakih 100 ljudi. Već postoji velika razlika između programa vakcinacije u različitim zemljama, od kojih većina još uvek daje jednu dozu.

Srbija se nalazi na sedmom mestu, odmah iza SAD sa 6,2 doze na 100 ljudi.

Podaci su prikupljeni iz američkih vladinih izvora putem projekta Naš svet na Univerzitetu u Okfordu. Vakcinisana osoba odnosi se na nekoga ko je primio najmanje jednu dozu vakcine, a potpuno vakcinisana osoba je primila sve potrebne doze vakcine. Za vakcinu Fajzer-Biontek, osoba koja je „potpuno vakcinisana“ primila je dve doze.

Iako doze vakcine ostaju relativno retke na globalnom nivou, većina zemalja usredsredila je svoje napore ranog vakcinisanja na prioritetne grupe poput klinički osetljivih; ljudi u 60-im, 70-tim i starijim godinama; i radnici sa prve linije borbe protiv korone, poput lekara i medicinskih sestara.

Izrael vakciniše svoje stanovništvo brže od bilo koje druge zemlje, sa 52,2 doze na svakih 100 ljudi.

