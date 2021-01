Od 36 presuđenih slučajeva u perodu do deset godina, osam je oslobođeno jer je u sudskom postupku utvrđeno da nije bilo krivičnog dela silovanja, a 15 je osuđeno na kaznu zatvora od jedne do pet godina, što je jako mala kazna, rekao je advokat Svetozar Vujačić za TV Pink.

Slučaj glumice Milene Radulović i još nekoliko devojaka, koje su prijavile svog učitelja glume Miku Aleksića za seksulano zlostavljanje i silovanje i dalje je tema koja puni stranice novina.

Bivši operativac DB Bozidar Spasić kaže za Novo juto TV Pink da se i u ovom slučaju javnost podelila. Kako kaže, jedni podržavaju devojke koje su istupile i rekle šta su proživljavale proteklih godina, dok ih neki kritikuju zbog toga što je prošlo dosta vremena.

-Kao i u svemu, Srbija se i ovde podelila. U tom kontekstu treba gledati da sada izlazi dosta dezinformacija u javnost. Ono što je činjenica je da je reč o neprijatnoj situaciji. Svi smo mi pametni, pa znamo šta sve treba ili ne treba. Bojim se da ovde postoje i neke društvene percepcije koje nismo mogli da otvorimo na vreme – kaže Spasić.

Savetnik za istrage DBA Stevan Đokić kaže da je očekivano da žrtve ne istupe odmah i kažu šta su prošle, jer jer to znači da je bilo reči i o manipuaciji.

-U ovakvim slučajevima obično je reč o manipulaciji. Dešava se i da deca više veruju svojim profesorima nego roditeljima, pa imaju strah da nešto njima odmah kažu. Moramo da se borimo da porodica bude stub države – smatra Đokić.

-Ne zaboravite da je reč o škola koja je uvažavana. Moramo da podržimo žrtve, ali mora da sačekamo da se istraga završi – dodaje.

Advokat Svetozar Vujačić kaže da je velika vremenska distanca od izvršenja krivičnog dela do istrage ono na šta će tužilac morati da obrati posebnu pažnju.

-Silovanje ili nedozvoljene polne radnje su složena krivična dela u smislu dokazivanja. Užasno je velika vremenska distanca prošla od delovanja do prijavljivanja. Dva su ključna pitanja za tužioca, kako da premosti taj vremenski razmak i zašto su neke od oštećene išle više puta u tu školu. Čitao sam da je neka devojka sedam meseci svakog utorka išla na te časove i to mora ispitati. Bez materijalnih dokaza se može doneti osuđujuća presuda, ali do tada njega prati pretpostavka nevinosti. Imam podatak, od 2010. do 2020. pravosnažno je presuđeno 36 slučajeva silovanja. Od tih 36, osam je oslobođeno jer je u sudskom postupku utvrđeno da nije bilo krivičnog dela silovanja. Od tih 36, 15 je osuđeno na kaznu zatvora od jedne do pet godina. Tu ne mogu da se otmem utisku da sud nije bio siguran da je reč o tome da je sud siguran da je sigurno bilo silovanje. Ne znam kako da obrazložim tako male kazne – kaže Vujačić.