OBLAČNO, KIŠOVITO I SA SNEGOM: Dan stvoren za spavanje! Evo kada stiže prolepšanje vremena - Temperature će ići i PREKO 15 STEPENI

Maksimalna dnevna temperatura će u pojedinim mestima iznositi 12 stepeni Celzijusa.

U Srbiji će danas biti pretezno oblačno, mestimično sa kišom, na planinama i u nizim predelima severne i zapadne Srbije sa snegom, uz povećanje u višim, odnosno formiranje manjeg sneznog pokrivaca u nizim krajevima.

U Vojvodini lokalna pojava kiše koja će se lediti pri tlu. Vetar slab i umeren, u Vojvodini i u centralnim krajevima zapadni i severozapadni, a na jugu i jugoistoku juzni.

Najniža temperatura od -1 do 5 C, najviša od 1 C na severu do 12 C na jugoistoku, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

U Beogradu pretezno oblačno, povremeno sa kišom. U jutarnjim satima u višim delovima grada susnežica i sneg.

Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni. Temperatura bez veceg kolebanja od 1 do 3 C.

Izgledi vremena do 8. februara:

U utorak u većem delu umereno oblačno i suvo, na jugu i istoku pretežno oblačno ponegde sa kišom, na planinama sa snegom. Od srede toplije, umereno oblačno sa sunčanim periodima i uglavnom suvo i sa temperaturama znatno iznad poseka za ovo doba godine.