LUDILO OD VREMENSKE PROGNOZE: Nakon kiše i snega, temperature idu i do 20 STEPENI, a onda novi ŠOK!

Sudeći prema najavama meteorologa, narednih dana nalazićemo se u pravom vremenskom rolerkosteru - nakon smene kiše i snega u drugoj polovini sedmice sledi proleće i temperature do čak 20 stepeni! Ipak, to će biti kratkog daha, te nas ponovo očekuje novo zahlađenje.

Prema rečima meteorologa Đorđa Đurića, Srbija danas ostaje pod uticajem ciklona sa Jadranskog mora koji uslovljava oblačno vreme u većem delu naše zemlje. Stoga, kako kaže za "Blic" meteorolog Đurić, do kraja dana biće kišovito u našoj zemlji, dok će sneg padati na severu Vojvodine i u planinskim predelima.

- Danas će se temperatura kretati od 6 do 12 stepeni, dok će upravo zbog snega i hladnije vazdušne mase na severu Vojvodine i u Subotici biti oko nule - navodi Đurić.

Naglašava da će u ponedeljak ujutru i delom tokom dana, na severu Vojvodine i u delovima Srema biće uslova za ledenu kišu. Na to je upozorio i Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ), istakavši da je najveća verovatnoća da se u Bačkoj i Sremi kiša ledi pri tlu.

- I dalje ostajemo pod uticajem ciklona, ali se njegov centar premešta dalje na severoistok ka oblasti Karpata i slabi, tako da će i sutra u Srbiji biti oblačno sa kišom. Na severu i na zapadu Srbije, kao i u planinskim predelima, biće susnežice i vlažnog snega - kaže Đurić.

Dakle, prvog februarskog dana u Srbiji i dalje kišovito, naročito na jugu zemlje, dok se na severu i zapadu zemlje očekuje smena kiše, susnežice i vlažnog snega.

- U nižim predelima i gde dođe do manjeg formiranja snežnog pokrivača, on se neće dugo zadržati zbog toga što su temperature u plusu. Maksimalna temperatura u ponedeljak od 0 stepeni na severu Vojvodine, do 10 stepeni na jugu i jugoistoku Srbije. Dakle, velika razlika u temperaturama između severa i juga zemlje - ističe naš sagovornik.

Ipak, dobra vest je da već krajem dana u ponedeljak i tokom noći sledi prestanak padavima, tako da nas od utorka očekuje suvo i toplo vreme sa sunčanim intervalima.

- S tim što će u utorak biti uslova za slab mraz u jutarnjim časovima, ali već tokom dana biće toplije. U većem delu Srbije temperatura će biti oko 10 stepeni - ukazuje Đurić.

Vodostaji na rekama u porastu

S druge strane, iz RHMZ-a upozoravaju da će u ponedeljak vodostaji na gornjem toku Zapadne Morave sa pritokama, na Ibru, na donjem toku Južne Morave, Toplici, Jablanici, Veternici i Pustoj biti u porastu i kretaće se iznad granica redovne odbrane od poplava.

Takođe, u ponedeljak i utorak, vodostaji na Savi kod Šapca i na Tamišu kod Jaše Tomić prevazićiće granicu redovne odbrane od poplava, dok će vodostaji na Belom i Crnom Timoku biti u manjem porastu s približavanjem granicama redovne odbrane od poplava.

Od sredine nedelje- proleće!

Prema rečima mereorologa Đurića, od srede se očekuje još toplije vreme, a koliko će razlika u temperaturi biti veća najbolje govore podaci RHMZ-a za Beograd, gde će u utorak maksimalna dnevna iznositi 7 stepeni, a u sredu čak duplo više (14 stepeni). Slično će biti i u Novom Sadu i Kragujevcu.

Međutim, u drugoj polovini sedmice slede prave prolećne temperature. Prema podacima RHMZ-a, u petak će u Beogradu, Kragujevcu i Nišu temperatura dostići 17. podeok, dok će na Zlatiboru biti i do 13 stepeni.

- Od četvrtka nas očekuje veoma toplo vreme za ovo doba godine i zadržaće se suvo vreme sa sunčanim intervalima. U petak i za naredni vikend temperature će biti od 15 do 20 stepeni. U Podrinju za vikend i do 22 stepena - ističe Đurić.

Inače, naš sagovornik podseća da maksimalne temperature za početak februara iznose oko 2 do 6 stepeni. Budući da će se sledećeg vikenda živa u termometru kretati između 15- 20 podeoka, to znači da će temperature biti više za čak 10 do 15 od proseka za ovo doba godine!

Zahlađenje

Trenutni izgledi vremena pokazuju da nakon toga, kako kaže meteorolog Đurić, postoji mogućnost zahlađenja, odnosno da vreme bude u skladu sa kalendarom.

Na moguće zahlađenje nakon 8. februara, ukazao je u najnovijoj objavi na Fejsbuk profilu Marko Čubrilo, profesor geografije iz Novog Sada i veliki zaljubljenik u meteorologiju.

"Od nedelje sledi jače otoplljenje i naglo otapanje snega i na planinama, dok posle 8. februara postoji mogućnost jačeg zahlađenja, ali još ima dosta nejasnoća oko njegove snege i taj deo sinoptike će biti jasniji tek za 3 do 5 dana", napisao je Ćubrilo.

Upozorenje lekara

Ovakve velike temperaturne oscilacije nikako ne prijaju ljudima, ni onim potpuno zdravim, a kamoli hroničnim bolesnicima.

- Velike razlike u atmosferskim pritiscima izazivaju tegobe i kod zdravih i kod bolesnih ljudi. Prilikom drastičnog pada temperature može da dođe do velikog skoka krvnog pritiska. Takvo vreme pogoduje i virusima, koji mogu da napadnu i bolesne i zdrave, a ako se neprilagođeno obučemo može da dođe i do prehlade - upozoravaju lekari.

Ko je u opasnosti

Kako je u više navrata ispričala dr Nada Macura, posebno bi trebalo da se paze astmatičari i srčani bolesnici, njima najviše smetaju nagla zahlađenja i otopljenja.

- Promene vremena utiču na naš organizam i naše zdravlje, posebno kod hroničnih bolesnika, astmatičara, srčanih bolesnika, dijabetičara. Zbog hladnog vremena, ako bude snega i kiše, prvi astmatičari osete bolove, iako njima generalno više odgovara hladnije vreme. Nagli preokret temperature takođe smeta hroničnim bolesnicima, posebno srčanim.

Na drugoj strani, kod zdravih osoba može doći do pojave nervoze, razdražljivosti, reumatičnih bolova, oscilacija pritiska od niskog ka visokom i obrnuto.

Simptomi

razdražljivost

nervoza

nesanica

reumatični bolovi

oscilacija pritiska

prehlada

rinitis

upala grla

vrtoglavica