RAZMIŠLJA SE O POPUŠTANJU MERA Kon: Detalje ne mogu da iznosim

O popuštanju mera se razmišlja, ali i dalje sam vrlo skeptičan i mislim da nije realno da se to dogodi pre sredine februara. Popuštanje mera javnog okupljana podrazumeva ozbiljno spuštanje aktivnosti virusa, a mi i dalje imamo visoku aktivnost virusa, kaže epidemiolog i član Kriznog štaba dr Predrag Kon.

- Na Krznom štabu su već dati neki kriterijumi za popuštanje mera, svakako detalje ne mogu da iznosim. Ranije sam rekao da do sredine februara nije realno pričati o popuštanju mera, evo ušli smo u februar i izgleda da sam bio u pravu. I dalje sam vrlo skeptičan, imamo oko 4 do 5 puta visok intenzitet virusa, ne dešava se nikakvo spuštanje. Navikli smo da imamo četvrorocifreni broj obolelih dnevno, a to nije dobro - kaže dr Kon.

Vakcinisani ne mogu da prenose virus Objasnio je i šta znači procenat efikasnosti neke od vakcina. - Čim efikasnost nije 100 odsto to znači da neki ljudi ne mogu da budu zaštićeni. Ako se kaže da je vakcina efikasna 95 odsto, to znači da ostaje pet odsto onih koji ostaju nezaštićeni. Za kinesku vakcinu se veruje da štiti gotovo 100 odsto od težih oblika infekcije, ali to su još preliminarni rezultati - naveo je dr Kon i podsetio da je trenutno dokazano da imunitet nakon vakcinacije traje minimum šest meseci, a da sve duže od tog perioda zasad ne može da se tvrdi. Osvrnuo se i na to da li vakcinisane osobe mogu biti zarazne ukoliko dospeju u kontakt s virusom. - Vakcinisani ne mogu da prenose virus, ali dokle god virus cirkuliše on može da se nađe na ždrelu onog ko se vakciniše. Teoretski, virus ne može da prodre u organizam jer nas imunitet štiti - kaže dr Kon i dodaje: - U periodu revakcinacije možete da se zarazite. Kad primite drugu dozu imunitet počinje da se stvara. Nedelju dana do dve nedelje smatramo da ste potpuno zaštićeni. U međuperiodu ponašate se kao da niste vakcnisani, nosite maske. Osvrnuo se i na neželjene reakcije na vakcinu. - Jedina prava reakcija je na anafilaktična a to podrazumeva gušenje, nagli pad pritiska, eventualno gubitak svest i generalizovanu ospu. Sve ono što izaziva hospitalizaciju smatra se ozbiljnom i težom neželjenom reakcijom na vakcinu. To istražuje epidemiolog, a takve službe postoje na lokalnom nivou koje prijavljuju neželjene reakcije službi na republičkom nivou. Za davanje krvi nakon primanja vakcine nema kontraindikacije, kaže dr Kon, ali je savet da se sačeka dve nedelje posle revakcinacije.

On se osvrnuo na vakcinaciju u Srbiji, te istakao da je zadovoljan, ali smatra da je poruka jasna kako treba da se ponašamo nakon revakcinacije.

- Dakle, ja se jesam vakcinisao i revakcinisao, i imam imunitet, ali i dalje nosim masku. Poruka je jasna: treba da nastavimo da se pridržavamo mera. To je naša zajedniča poruka da je virus još sa nama i da je intenzitet virusa visoka. Zadovoljan sam vakcinacijom i očekujem da ćemo imati vakcina da nastavimo ovim tempom - podvlači dr Kon.

Dodaje da je teško reći koliki je procenat kolektivnog imuniteta u Srbiji, ali da smo i dalje daleko od neophodnog kolektivnog imuniteta.

- Ne možemo da tvrdimo koliki je taj procenat, jer ne znamo koliko je ukupno ljudi preležalo koronu. Svakako, to se sada kreće negde između 30 i 40 posto prirodnog imuniteta i to raste sa vakcinacijom. Treba da vakcinišemo oko milion i po ljudi da bi rekli da ovakvi talasi ne mogu više da se pojavljuju. To je triput vše nego što smo do sad vakcinisali - isriče epidemiolog.